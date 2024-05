No dia Nacional do Reggae, artistas da região contam sobre o cenário do gênero na RMC

As mensagens de amor e paz do reggae ultrapassaram as barreiras da Jamaica na década de 1970 com a voz de Bob Marley, figura emblemática do gênero. As influências do estilo atravessaram o globo, fincaram raízes e floresceram em artistas de diversas partes do mundo. Dentre eles, músicos da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

No Dia Nacional do Reggae, celebrado neste sábado (11), os artistas da região contam sobre suas influências e trajetória. Além disso, mostram como está a cena do gênero entre as cidades de Americana e Campinas.

O cantor americanense EDSSE tem o reggae como trabalho, estilo de vida e projeto. A música surgiu em sua vida ainda muito novo, quando acompanhava seu avô tocando Asa Branca no quintal de casa.

EDSSE se encontrou como músico no reggae – Foto: Arquivo Pessoal

O gênero, que se tornou seu propósito enquanto músico, surgiu quando tinha cerca de 20 anos. EDSSE produzia uma batalha de MCs em Americana e, enquanto compunha uma letra para o evento, se deu conta que estava escrevendo um reggae. Nesse momento ele entendeu que poderia se aventurar no gênero.

“Em um mundo em que coisas terríveis estão acontecendo, poder falar de amor é um ato de resistência, e o que me fez querer entrar no reggae foi essa mensagem, poder ter uma música que ao mesmo tempo te conforta, te instrui e traz conhecimento e pertencimento”, contou.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Hoje, aos 34 anos, EDSSE toca reggae em bares e eventos pela região. Além disso, mantém o projeto “Reggae-se”, em Americana, que tem por proposta criar espaços para artistas do gênero mostrarem sua arte.

A primeira edição aconteceu há alguns meses em uma casa de eventos, mas o cantor quer levar o estilo para espaços públicos e assim disseminar o gênero que está adormecido na região.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O campineiro Vitão Bittar, 38, faz parte de três bandas de reggae do interior de São Paulo, ele toca ao lado de EDSSE; na Natural Mystic; e no Reggae Spirit, criado em 1987. De acordo com ele, falta representatividade do gênero na RMC.

“De 2014 para cá as coisas foram decaindo, infelizmente. As casas de shows e bares não gostam de contratar bandas de reggae”, contou. Ele aponta que existe um preconceito contra os artistas do gênero por causa de estigmas envolvendo a maconha.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Na visão do músico, é preciso que as bandas e cantores de reggae recebam apoio para que a cena do gênero possa melhorar. Através de oportunidades, o público do estilo poderia se renovar e ter mais adeptos.

Uma nova geração

Com a baixa do cenário do reggae, o público consumidor do gênero ficou concentrado em gerações mais antigas. No entanto, a mensagem de amor e protesto conquistou o músico Lifeg, de 19 anos, morador de Americana.

“Como o hip hop, ele nasceu para parar a guerra com a arte, o que é meu propósito como artista”, contou. Lifeg transita entre diversos gêneros apenas com a voz e o violão. Sua maior referência, apontada pelo próprio jovem como “clichê”, é Bob Marley.