Ninho Musical de Santa Bárbara recebe inscrições

O projeto Ninho Musical, da Estação Cultural da Fundação Romi, em Santa Bárbara d’Oeste, tem inscrições abertas para os interessados. O projeto de educação musical é gratuito e não demanda conhecimento prévio, mas é preciso ter 12 anos completos para participar. As aulas começam em 4 de janeiro.

A oficina abrange teoria musical, leitura e interpretação de partituras, aulas práticas de instrumentos musicais, cuidado e afinação e compreensão de regência. Sob a coordenação do Maestro Paulo Bellan, emprega metodologias ativas de aprendizagem por meio de desafios, com a finalidade de instigar a curiosidade no participante, levando-o a encontrar as respostas a partir de seus conhecimentos e da interação com os colegas.

O projeto Ninho Musical é realizado desde 2010 pela Fundação Romi, mantenedora do projeto, e já beneficiou mais de mil pessoas. “Manter um projeto contínuo, como o Ninho Musical, por 11 anos, é gratificante. Mas nada disso seria possível se não fossem os parceiros e apoiadores que tivemos durante esse tempo”, disse o superintendente da Fundação Romi, Vainer Penatti.

As aulas serão oferecidas às terças-feiras, das 19h às 22h, e aos sábados, das 7h30 às 10h30. Para se inscrever, é necessário apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento é de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. A Estação Cultural está localizada na Avenida Tiradentes, número 2, no Centro de Santa Bárbara d´Oeste. Mais informações pelos telefones (19) 3455-4833 ou 3455-4830.