Netflix disponibiliza ingressos gratuitos para Show Tudum nesta sexta

Diversas estrelas da plataforma aterrissam no país no dia 17 para um show de interação com o público

A famosa frase “Please, come to Brazil” (por favor, venha para o Brasil) dita pelos fãs brasileiros a seus artistas favoritos será atendida pela Netflix durante mais uma edição do evento “Show Tudum”. Diversas estrelas da plataforma aterrissam no país no dia 17 para um show de interação com o público. Os ingressos para participação do evento começam a ser distribuídos gratuitamente hoje, ao meio-dia, no site tudum.com/brasil.

Diversos nomes já estão confirmados para participarem do evento, dentre eles Chris Hemsworth, Gal Gadot, Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill e India Amarteifio (estrela de Queen Charlotte: A Bridgerton Story).

Eles, e mais de 40 outros atores – entre internacionais e nacionais – sobem ao palco do Auditório Ibirapuera, em São Paulo, ao lado de Maísa, protagonista de De Volta aos 15.

O “Show Tudum: Um Evento Mundial para Fãs” faz parte da programação do evento “TUDUM”, que acontece do dia 16 ao dia 18, das 12h às 21h, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. Durante os três dias, o público tem acesso a um espaço de mais de 3.5 mil metros quadrados repleto de experiências imersivas, games e atrações do universo da Netflix, e de forma gratuita.

Os ingressos para o TUDUM estão esgotados, mas novas unidades serão liberadas também ao meio-dia, no site tudum.com/brasil.