N’Calma realiza evento em Americana no sábado

N’Calma em Londres em evento ocorrido em julho - Foto: Divulgação

O coletivo N’Calma realiza em Americana neste sábado (3) mais uma edição do projeto, o “N’CalmaBR Chillout’se”. A programação terá como destaque a presença de DJ Tigas, que levou o projeto N’Calma para Londres. A Toca do Tubarão, no bairro Cordenonsi, recebe o evento. Os ingressos estão à venda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O “N’CalmaBR Chillout’se” começa às 8h com uma prática de yoga, seguida de oficina de strings, que são desenhos com linhas e pregos. Ao longo do dia, o “N’CalmaBR Chillout’se” recebe exposições de arte e fotografia. O evento é pet friendly e há um espaço kids para os pequenos.

A partir do meio-dia, haverá uma line-up com mais de 12 horas de música com o coletivo e convidados, como a DJ Bela, que vem da capital para tocar no evento, e Lais Demetrio, que representa as DJS mulheres da região. A programação inclui ainda os DJs Lucas Demazzi, Aviz Martinez, Bãrr, Tchelo Casagrande, Viny Blanco e a presença ilustre de Tigas.

Um dos fundadores do N’Calma na região em 2009, Tigas se mudou para a Inglaterra em 2017, levando a proposta do projeto para Londres. Os eventos do coletivo buscam oferecer entretenimento cultural e transformar o local do evento em um ambiente confortável, com música de qualidade.

“O sonho de continuar produzindo nossos eventos na capital inglesa sempre esteve muito presente nos meus planos. Assim seguimos, com produções simultâneas nos dois países. Hoje tenho o prazer de produzir dois eventos do N’Calma em Londres, que acontecem exporadicamente em duas casas tradicionais da cidade, o Café 1001 em Shoreditch High Street Station, e o Hootananny, em Brixton”, contou o DJ ao LIBERAL.

Os ingressos para a programação que começa às 8h custam R$ 35, com café da manhã incluído. A partir do meio-dia, a entrada custa R$ 15. Mais informações pelos WhatsApp´s (19) 99586-6071 e (19) 99911-8742. A Toca do Tubarão fica na Rua Carioba, 837, Cordenonsi, em Americana.