Cultura na região N’Calma comemora 13 anos com evento

O coletivo cultural N’Calma comemora 13 anos de existência na região com uma festa nesta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, em Americana. O evento será a partir das 15h, no Toca do Tubarão. A entrada custa R$ 15.

Formado por produtores e músicos de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste em 2009, o projeto N’Calma tem como proposta promover cultura e entretenimento por meio de shows, exposições e intervenções urbanas. O coletivo cultural dá espaço a artistas contemporâneos, como músicos, artistas plásticos e visuais, coreógrafos e cenógrafos. O N’Calma tem origem na Europa, com um projeto fixo em Londres, na Inglaterra.

Para a edição comemorativa de aniversário, o coletivo vai fazer uma releitura dos seus primeiros eventos na região, sem deixar de lado as suas características marcantes, como a realização em um local aberto e arborizado. A estrutura será preparada para receber as famílias, crianças e pets.

As atrações musicais serão os DJs que fazem parte do coletivo N’Calma, além de uma convidada especial – a sul-mato-grossense Ana Flavia Melo, conhecida como DJ Keertana. O evento vai arrecadar agasalhos, que serão trocados por um “porta bitucas” personalizado.