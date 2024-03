O monólogo que fez história da carreira da humorista chega à cidade no sábado (9)

A humorista Nany People apresenta “Como Salvar Um Casamento” em Americana neste sábado (9). O monólogo, que fez história na carreira da atriz, chega ao Teatro Paulo Autran em sessão única às 21h.

Nany People apresenta o monólogo que marcou sua carreira em Americana – Foto: Sergio Cyrillo/Reprodução

Nany interpreta uma palestrante e outros diversos personagens enquanto mostra à plateia que o humor pode estar presente até mesmo nas divergências dos casais. O texto apresenta “sete temas” que tratam de assuntos de relacionamentos, que vão da fecundação do óvulo pelo espermatozoide “machista”, à discussão com a namorada por causa do futebol.

Além disso, a humorista escancara os conceitos distintos do homem e da mulher sobre a primeira “transa” e detalhes do cotidiano de um casal com 60 anos de casamento, prestes a irem para uma grande festa. O resultado é um texto divertido, amoroso e abrangente, que faz o público pensar sobre a instigante “arte de amar”.

Os ingresso para a apresentação estão disponíveis no site www.vargasinressos.com.br por R$ 40 (meia entrada) ou R$ 80 (inteira). Também há a opção de ingresso promocional por R$ 60 com doação de 1kg de ração.

A história da Nany People

Nany nasceu em Machado, Minas Gerais, mas foi criada em Poços de Caldas, no mesmo estado. Ela é fruto de um casamento interracial (filha de mãe branca e pai negro), o que, segundo ela, foi motivo de discórdia entre seus avós maternos que não aprovavam.

Registrada ao nascer como um indivíduo do gênero masculino, na infância sofreu bullying no colégio e agressões físicas do pai pelo jeito feminino que já demonstrava.

Em uma das brigas, sua mãe virou a mesa em cima do pai para defendê-la e lhe disse: “As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa, até quando a gente deixa”.

Em 1985 mudou-se para São Paulo para fazer aulas de teatro no Teatro Escola Macunaíma, tendo trabalhado como camareira e bilheteira de cinema para se manter até conseguir estabelecer-se como hosts (anfitriã) em boates da capital.

Durante esta época, passou pela transição para drag queen e posteriormente transexual. Em 1992 escolheu o nome de Nany People, inspirada pela atriz e apresentadora Nâni Venâncio, de quem era fã.

Em 1995 chegou a fazer o tratamento para realizar a cirurgia de redesignação sexual, porém desistiu. Além disso, também formou-se em artes cênicas pela Unicamp. Durante as décadas de 1990 e 2000 se tornou uma das mais famosas hosts das boates de São Paulo, além de uma das drag queens mais requisitadas para apresentações.

Hoje Nany toma conta dos palcos da televisão e do teatro. Com sua interpretação leva alegria aos corações daqueles que a assistem.