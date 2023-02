‘Nada de Novo no Front’ é aposta da Netflix para o Oscar

Obra narra a história de um jovem que se alista para lutar nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial - Foto: Netflix / Divulgação

A cerimônia que vai revelar os vencedores do Oscar 2023 acontece em 12 de março. Até lá, dá tempo de assistir os indicados nas principais categorias para fazer suas apostas. O LIBERAL começa a publicar neste domingo reportagens sobre alguns filmes que concorrem à estatueta, começando pelo o alemão “Nada de Novo no Front” (2022), um original Netflix.

O longa-metragem dirigido por Edward Berger adapta o livro do alemão Erich Maria Remarque, publicado em 1929 e que foi o primeiro a denunciar os horrores da guerra. O personagem principal da história é Paul (interpretado no filme por Felix Kammerer), um jovem que se alista para lutar nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial ao lado dos amigos. Mas o entusiasmo inicial do jovem por vivenciar uma batalha logo se transforma em horror. O risco iminente de morrer, o medo de ser ferido, as condições precárias e a perda de companheiros são mostrados de forma crua no filme.

Aliadas a um ritmo contemplativo, as cenas de violência tornam o filme difícil de assistir. Diferente de uma abordagem Hollywoodiana heróica e com um tom mais adequado aos conflitos reais em noticiários, o longa é devastador.

Análise

Assim que Paul chega à base onde vai se preparar para o primeiro conflito, recebe um uniforme com o nome de outro soldado. Com ingenuidade, ele acha que lhe entregaram por engano, mas uma tocante sequência mostra o caminho percorrido por aquela peça de roupa, explicando o funcionamento das engrenagens da guerra para vestir, alimentar e armar seres humanos apenas para que eles morram.

Outro acerto de “Nada de Novo no Front” é escancarar a juventude da guerra. O cinema costuma mostrar homens fortes e maduros nos conflitos, mas a verdade é que boa parte dos soldados nos conflitos são pouco mais que adolescentes jogados com quase nenhum treinamento em um campo de morte. Essa escolha não é apenas uma liberdade poética do filme para simbolizar a ingenuidade, é uma realidade tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial.

Em um longa cheio de horrores, mostrados sem poupar o espectador, o clímax é uma morte. Não mais terrível ou cruel que as outras, mas uma que causa em Paul a comoção que todas deveriam causar – não só a ele, mas principalmente nas esferas de poder envolvidas.

Que a guerra é algo horrível todos parecem saber hoje. Mas a mensagem segue relevante, principalmente em um contexto onde o conflito na Ucrânia está prestes a completar um ano e segue matando um número absurdo de pessoas diariamente.

“Nada de Novo no Front” está indicado a nove categorias do Oscar, empatado em segundo lugar na corrida com “Os Banshees de Inisherin” (2023) e atrás de “Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo” (2022), que tem 11. O longa alemão concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Maquiagem e Penteados, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Som.