Músico Roger Marza lança novo álbum

Roger Marza no Sesc Presidente Prudente para o projeto Yoga com Música - Foto: Maila Alves

O músico americanense Roger Marza lança em 9 de dezembro seu novo álbum, o “Chuva de Oceano”. Ele apresenta o trabalho em um show online neste domingo (4), às 18h. Os ingressos para a apresentação custam R$ 30. O álbum será lançado pela Tratote, a maior distribuidora de música independente do país, e será disponibilizado nas plataformas de streaming.

Segundo o músico, as canções de “Chuva de Oceano” transitam entre estilos de sax solo, experimentações de arte contemporânea e biojazz, que são improvisações livres aos sons da natureza. O álbum reúne músicas produzidas entre 2017 até este ano.

“A ideia é a de lançar essas obras no formato de streaming, pois em sua maioria foram divulgadas em meu canal no YouTube, a Radio Marza, comemorando assim um período de realizações no qual o meu sonho de ser músico vem se desenhando cada vez com mais intensidade”, declarou o músico, que também é jornalista.

Uma das canções inéditas é “Muiraquitã”, na qual Roger Marza gravou o fluxo de carros em uma avenida da Zona Oeste de São Paulo. Além dos veículos, a gravação captou também o som de maritacas que estavam em uma árvore próxima à pista.

Outra música que o músico apresenta pela primeira vez é “Assim Falou Macunaíma”, fruto de um experimento sonoro. Roger gravou vários programas jornalísticos e sonoros, e improvisou em cima dos sons captados.

A capa do álbum é uma mandala criada pela artista americanense Rosa Costa Zoppi, fotografada na horta comunitária do prédio onde Roger mora, na capital paulista. O título do álbum está ligado à uma música de mesmo nome, composta por Roger pensando em Yemanjá. Ele contou que imaginou como seria se caísse uma chuva de mar sobre os prédios de São Paulo.

“Seja no biojazz, fusão de improvisações livres com sons da natureza, ou na arte contemporânea, o álbum ‘Chuva de Oceano’ é uma celebração do meu processo criativo, que se acentuou com a pandemia”, finalizou o músico.

O show de pré-lançamento do álbum terá transmissão ao vivo pelo aplicativo Zoom. O artista vai improvisar paisagens sonoras do novo disco e também de seus trabalhos anteriores. Os ingressos podem ser comprados pelo www.sympla.com.br.