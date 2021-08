Músico novaodessense Wanelly Souza promove live em homenagem ao irmão Waltinho

Dupla sertaneja fez sucesso nos anos 1990 com shows pela região e chegaram a gravar CD

O músico de Nova Odessa Wanelly Souza realiza neste sábado (7), a partir das 19h, uma live especial em homenagem ao irmão Waltinho que faleceu no dia 3 de julho. A transmissão no estilo voz e violão será pelo Facebook do cantor.

Wanelly e Waltinho são velhos conhecidos de Nova Odessa. A dupla sertaneja fez sucesso nos anos 1990 com shows em quermesses, casas de show da região e nos tradicionais showmícios que animavam as campanhas políticas da época.

A transmissão no estilo voz e violão será pelo Facebook de Wanelly Souza – Foto: Imprensa – Prefeitura de Nova Odessa

Os irmãos sempre tiveram o sonho de cantar profissionalmente e chegaram a gravar um CD, mas as dificuldades da carreira levaram ao fim da dupla e cada um seguiu seu caminho.

“Quando meu irmão faleceu, diante de toda a tristeza daquele momento, eu só consegui pensar em homenageá-lo cantando, que era o que nós mais gostávamos de fazer”, contou Wanelly.

Com as restrições impostas pela pandemia, que ainda impedem um show aberto, Wanelly encontrou na transmissão ao vivo uma forma de promover o show para homenagear o irmão e relembrar os bons momentos que viveram nos anos 1990. “Tenho certeza que muita gente vai recordar os bons momentos daquela época e meu irmão, de onde estiver, estará comigo no palco”, completou.

Além da homenagem, Wanelly quer ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades. Para isso, irá receber doações durante a live. Quem quiser pode ajudar com a doação de alimentos. Basta comunicar a doação pelo telefone (19) 99359-2948.

Quem preferir também pode doar diretamente para o Fundo Social de Solidariedade com transferência para a conta corrente 50.179-4 – Banco do Brasil – agência 1513-X. Todos os alimentos arrecadados serão direcionados ao Fundo Social de Solidariedade.