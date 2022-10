Músico Gustavo Spínola apresenta ‘Retrato’ no Teatro Municipal

O cantor e compositor Gustavo Spínola apresenta o show “Retrato” nesta quinta-feira (27), às 20h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. O espetáculo será acompanhado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, com arranjos do maestro Álvaro Peterlevitz.

O espetáculo é resultado do seu novo EP, que já é o terceiro trabalho de sua carreira, e traz canções autorais e de artistas que o influenciaram, como Chico Buarque, Ivan Lins, Rodrigo Amarante Jorge Drexler, Herbert Vianna e Thedy Correa.

O show foi todo pensado para trazer para o público uma certa nostalgia remetendo à lembranças e experiências emblemáticas na vida das pessoas, assim como na vida de Gustavo. O nascimento de um filho, os encontros de família, as chegadas e as partidas são memórias que podem ser marcadas também por canções.

“É um show feito com muito carinho, cuidado e dedicação. O meu pedido sempre antes de entrar no palco é que minha música chegue nas pessoas”, disse Gustavo Spínola.

Com arranjos sofisticados, o show segue uma linha cronológica. “O retrato é um registro que fica eternizado. A música segue o mesmo caminho, marcando os momentos especiais de cada um. Pensando nisso, o fio condutor desse EP é ter a canção como uma fotografia”, disse o artista. Além das músicas, todo o espetáculo conta com uma riqueza de detalhes na iluminação, no cenário e nos figurinos, que foram baseados em tons sépia, como as fotografias antigas que se tornam amareladas com o passar do tempo.

Gustavo estará acompanhado de sua banda, composta por Denis Talasso (teclado), Felipe Fidelis (baixo), Osmário Marinho (bateria), Bruno Piapara (guitarra e violão), e do quarteto de cordas formado por Álvaro Peterlevitz (violino), Fábio Engle (violino), Jonas Góes (viola) e Cristina Geraldini (violoncelo). Também participam Rebeca Oliveira, Denny Cristina e Lariene Prata no backing vocal.

Desta vez o show será ainda mais especial para Gustavo. “Será na minha cidade, nesse palco que eu subi inúmeras vezes desde quando eu era aluno de escola de música, e também por estar com grandes amigos no palco e com a orquestra, que é o grande sonho de um artista”, disse.

Os ingressos estão sendo comercializados nas bilheterias do TM, na Formiguinha Doçaria e no ingressodigital.com, por R$ 30 e R$ 15 a meia entrada.

DISCOGRAFIA. O primeiro projeto do cantor e compositor foi em 2014, quando lançou “Mares, Rios”, baseado na relação interior/metrópole pela visão do músico.

Em 2020, lançou o álbum “15 de Abril”, com 10 faixas entre canções consagradas e material produzido pelo próprio artista. Agora, chega o EP “Retrato”, que traz cinco músicas próprias e duas releituras que marcaram o cantor: “Um pequeno imprevisto”, de Herbert Vianna e Thedy Corrêa, e “Vieste” de Vitor Martins e Ivan Lins.

Spínola, que dividiu o palco com Ivan Lins em 2021, agora fará a abertura de alguns de seus shows em novembro. Eles serão em Ribeirão Preto, dia 11; em Araraquara, dia 12, e em Barueri, dia 25. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira