Músico de Americana apresenta música inspirada em tradicional história persa

Marza trabalha com improvisações no saxofone e paisagens sonoras, usando como base para crianções sons da natureza - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O jornalista e saxofonista americanense Roger Marza lançou uma nova música inspirada na história de “Mushiki Gushá”, um conto persa. Chamada “Escada até Mushikil”, a música é uma improvisação em cima de um vídeo que ele recebeu de um amigo. Ela está disponível no canal Rádio Marza, no YouTube, e no Instagram @roger.marza.

Roger contou que a inspiração veio de vídeos que recebeu do jornalista e escritor Paulo San Martin, com sons de pássaros e a imagem de um arco-íris vistos de sua sacada. “Peguei essa ideia do arco-íris como se fosse a escada invisível que tem na história, por onde o lenhador sobe de olhos fechados e encontra uma planície repleta de pedras coloridas que são os sonhos dos homens. E outras imagens gravei em casa e no prédio onde eu moro aqui em São Paulo”, disse o músico.

O conto que inspirou a improvisação fala sobre um lenhador que tem a vida salva por Mushkil Gusha, mensageiro da prosperidade e que é um dissipador de todas as dificuldades. Na tradição persa, a história de Mushkil deve ser contada todas as quintas-feiras para que não seja esquecida. “É uma história que nos faz lembrar da riqueza de nossa própria história para construir uma vida melhor e uma sociedade justa”, disse o músico.

Morador de São Paulo, Marza trabalha com improvisações no saxofone e paisagens sonoras, usando como base sons da natureza, como animais, insetos e até o vento. Atualmente, toca em aulas de yoga e de práticas corporais em unidades do Sesc (Serviço Social do Comércio) na capital paulista. Entre suas referências musicais, estão nomes como David Rotenberg, Hermeto Pascoal, Carlos Malta, Jan Garbarek , Tiganá Santana, Milton Nascimento, Sapopemba, Benjamim e João Taubkin.

“Busco despertar nas pessoas a sensibilidade para os sons da natureza como uma forma de introspecção, meditação ou relaxamento. E busco tocar o que sinto em cada ambiente por onde passa a imaginação suscitada pelas paisagens sonoras”, defende Marza.