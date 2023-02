Músico americanense Kiko Shread fará sete shows internacionais

Ele tocará na Bolívia com o vocalista do Angra e em cidades da Europa

Kiko Shread, que já tocou em vários países latinos, vai estrear na Europa - Foto: Karin Lazinho

O guitarrista americanense Kiko Shread fará sete shows internacionais em 2023 ao lado de artistas de peso. Além disso, participa da agenda nacional da banda Viper, que fará um show na região em março.

Ao lado do vocalista Fábio Lione, do Angra, Kiko Shread fará três shows na Bolívia, todos em fevereiro. Ele se apresenta nas cidades de Santa Cruz, Cochabamba e La Paz.

O guitarrista, que já tocou em vários países da América Latina, também vai estrear na Europa. A tour será com a Death Keepers, banda espanhola de heavy metal liderada pelo vocal Michael Vescera.

Serão quatro shows no início de março na Espanha com a banda, na Sala Bóveda, em Barcelona; na Sala Spectrum, no Heavy Metal Espectros XV, em Múrcia; na Sala Revi Live, em Madrid; e no Urban Rock Concept, em Vitória. O artista também vai ministrar um workshop com sua técnica na guitarra.

“Estou realizando o sonho do reconhecimento internacional pelo meu trabalho e minha música. É muito gratificante o fato dos produtores e músicos de outros países recorrerem a mim quando o assunto é guitarra de rock e metal”, declarou Kiko Shread à reportagem.

O guitarrista também integra a Viper, clássica banda de metal nacional. Esse é o projeto principal de Kiko Shread, que também estará com agenda de shows em 2023. A Viper percorre o país com a turnê “Timeless”, do novo álbum da banda.

A Viper tocará em casas como o Jokey Eventos, em Curitiba (SP), no Vivo Rio, no Rio de Janeiro (RJ) e no Terra SP (São Paulo). A banda virá à região em 24 de março para o Angra Fest. Realizado no Campinas Hall, o festival vai reunir Angra, Matanza Ritual, Malvada e a Viper. “Além das turnês internacionais, a ‘Timeless’, com a Viper, promete ser incrível”, destaca o guitarrista. Os ingressos para o Angra Fest estão à venda no multiingressos.com.br, entre R$ 60 e R$ 150.