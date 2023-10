Músicas do projeto ‘Arte da Criança’ chegam às plataformas de streaming

O álbum infantil “Música Lúdica e Brincante”, do projeto Arte da Criança, agora está disponível nas plataformas de streaming de música. Idealizado pelo casal morador de Americana, o educador musical Shauan Bencks e a psicomotricista Aline Meneses, a musicalidade é a junção da ludicidade e intencionalidade pedagógica.

O disco é de 2018, mas na época foi comercializado em CD. Com a obsolescência do dispositivo, Shauan começou a vender em formato MP3 para educadores e pais, e viu a necessidade em disponibilizar o trabalho também nas plataformas de música atuais, facilitando o acesso dos consumidores às canções infantis.

Shauan e Aline são responsáveis pelo Arte da Criança, que disponibilizou o álbum Música Lúdica e Brincante nos streamings – Foto: Claudeci Junior/Liberal

As canções, que são 13 no total, são voltadas para crianças de 0 a 5 anos e estão disponíveis no Spotify, Deezer, Amazon Music, Tidal, Pandora e Anghami.

Assim como a musicalização infantil deve trabalhar, elas promovem o movimento corporal amplo, além do aprendizado sobre relações e do mundo como um todo.

Um exemplo de movimentação proposta pelas composições de Shauan é a música “Lagarta Comilona”, um dos maiores sucessos do Arte da Criança e que está entre as incluídas nas plataformas. Só no YouTube, a canção já ultrapassou mais de um milhão de visualizações, e atingiu 34 mil plays, estando há pouco mais de dois meses no Spotify.

Inspirada no livro “Uma lagarta comilona”, de Eric Carle, a canção acompanha o processo de transformação do inseto até se tornar uma borboleta, entrando no casulo e saindo do mesmo com “uma asa para lá/uma asa para cá”. A música também cria a conexão entre as fases da vida da criança, que vão mudar, dando esperança aos pequenos em relação ao seu desenvolvimento.

“É importante a gente considerar a música e a arte como uma apropriação do mundo. A criança está conhecendo e experimentando o mundo à sua volta e ouvindo os sons ao seu redor. Ela está percebendo os sons que ela pode produzir, cantar e batucar”, explicou Shauan sobre o papel da música na vida dos pequenos.

Outro ponto importante da musicalização infantil apontada pelo profissional, é a proposta de socialização promovida por momentos em que a música toma conta. “Ela sabe o momento em que ela está ouvindo o amigo tocar. De repente ela pode tocar junto, mas ela também pode silenciar um pouco para ouvir a vez do amigo. Então essa troca é o que estimula a criança a ser um adulto que ouve o outro”.

Shauan aponta que suas composições não são prioritariamente voltadas ao aprendizado de algum tema, mas que trabalham a ludicidade e a brincadeira em primeiro plano. O propósito em que a canção será aplicada às crianças pode ser desenvolvido pelos próprios profissionais da educação em sala de aula.

“Ele pode colocá-la só ali para um momento de alegria, de divertimento, que é importante também. Como ele pode pegar essa mesma música e usar em um outro contexto, provocando alguma sensibilização ou algum estímulo. A ideia é que as músicas atendam às duas coisas, ao entretenimento e também à aprendizagem”, disse Shauan.

Próximo lançamento

Shauan Bencks planeja disponibilizar nas plataformas digitais o segundo álbum do Arte da Criança, o “Brincando com Bebês”, em dezembro. Com oito faixas, o disco foi inspirado no filho, que nasceu “junto” com o lançamento.

“Ele tem duas canções que não são brincadeiras para usar em aula, são músicas mais contemplativas para você ouvir e sentir a sensação. São músicas que combinam com esse momento mais introspectivo que a gente vive no final de ano. É mais família e com esperança de que o ano que vem vai ser melhor”.