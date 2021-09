Musical ‘Que Vacina É Essa?’ estreia nesta quarta-feira

Peça conta com apoio da Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura de Hortolândia, e será exibida às 20h através do YouTube

O espetáculo teatral musical “Que Vacina É Essa?”, do Coletivo Magawa, estreia nesta quarta-feira (29), às 20h. A peça poderá ser vista no canal do YouTube do Coletivo.

O espetáculo revisita os fatos históricos que desencadearam a Revolta da Vacina, movimento popular contra a obrigatoriedade da vacina para proteger da varíola, ocorrida no Rio de Janeiro, então capital federal, no ano de 1904.

Musical relembra de forma divertida a Revolta da Vacina, em 1904 – Foto: Divulgação

Na época, os benefícios de vacinar-se ainda eram pouco conhecidos e, para complicar, os militares, monarquistas e positivistas criaram uma série de notícias falsas sobre os efeitos colaterais da vacina, como forma de desestabilizar o então presidente do País, Rodrigues Alves, a fim de derrubá-lo do poder.

As semelhanças entre as “fake news” de 1904 e as que ocorrem atualmente sobre as vacinas contra a Covid-19 e a briga entre governante foram os principais pontos que motivaram a montagem do Magawa.

A peça traz personagens históricos conhecidos, como General Travassos, Teixeira Mendes, Visconde de Ouro Preto, Pereira Passos, Prata Preta e o médico e cientista Oswaldo Cruz.

O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura de Hortolândia, junto a Secretaria de Cultura de Hortolândia, Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal.