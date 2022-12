Musical leva viagem ao interior para os palcos de Santa Bárbara

A valorização da cultura do interior paulista é o tema do espetáculo musical “Sou Caipira, Ibirá, Póra”, da Cia Arte das Águas, que vem à Santa Bárbara d’Oeste nesta quarta-feira (14). A praça central recebe a apresentação gratuita às 20h.

A peça conta a história de um diretor que perdeu a criatividade e que vai até uma fonte de águas milagrosas onde espera conseguir a cura para seu problema. Pelo caminho, ele encontra outras histórias de pessoas que estão em busca de milagres. O título da montagem faz referência à canção “Romaria”, de Renato Teixeira, que fala justamente sobre os romeiros que vão em busca de curas.

Criado em celebração ao centenário da cidade de Ibirá (SP), onde fica a sede da companhia teatral, o espetáculo também conversa com o público de outros municípios do interior. “Propomos esse olhar para dentro da gente e também para nossa cidade, nossa terra, nossas águas. Muita gente tem vergonha da cidade onde mora, e viemos para exaltar a importância do nosso ninho, é nele que construímos nosso voo. Se você não valoriza de onde você vem, para onde você vai?”, questiona Antonio Bucca, diretor do grupo.

Espetáculo musical propõe o resgate da cultura do interior – Foto: Estevam Collar / Divulgação

O espetáculo propõe uma representação do caipira que vá além do estereótipo de vagabundo, trapaceiro e jeca, reforçado em produções da televisão, cinema e até do teatro. O objetivo, segundo Bucca, é ressaltar a importância do caipira para a construção da sociedade – com foco no artista do interior.

“Falamos do sonho do artista em ir para a capital, mas você chega lá e é só mais, precisando esconder o sotaque do interior, esconder as raízes. Mas aqui no interior somos alguém, temos um projeto social”, defende Bucca.

O diretor da companhia disse que “Sou Caipira, Ibirá, Póra” também aborda a situação dos artistas do interior durante a pandemia, quando houve um aumento no consumo de arte de forma geral, mas uma desvalorização do trabalho do artista.

PESQUISA. Para a criação do espetáculo, o grupo fez pesquisas junto a moradores antigos da cidade para entender a cultura caipira em suas raízes. Com isso, o texto foge de uma idealização e também aborda temas como os casamentos arranjados, o machismo estrutural, a homofobia e o trabalho na roça, que muitas vezes suplantava a infância.

O espetáculo tem 80 minutos de duração e classificação livre. A direção geral é de Luiz Carlos Laranjeiras, que compartilha a dramaturgia com Antonio Bucca, e tem direção musical de Babaya Morais. A montagem do espetáculo foi contemplada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural) do Governo do Estado de São Paulo.

OFICINA. A Cia Arte das Águas também traz para Santa Bárbara a oficina “Música, Teatro e Cultura Popular”, na qual a companhia vai desenvolver um encontro com jogos, aquecimentos vocais, músicas, danças e teatralidade presentes em manifestações da cultura popular brasileira.

A atividade será oferecida na Biblioteca Central também na quarta-feira, às 14h. Gratuita, ela é voltada a pessoas a partir de 13 anos. Serão oferecidas 40 vagas, mas não é necessário fazer inscrição prévia.