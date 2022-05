Musical infantil se apresenta no Barbarense

O espetáculo se inspira no filme “Encanto” (2021), que levou a estatueta de Melhor Animação no Oscar 2022

O espetáculo infantil “Encanto dos Madrigal – O Musical” se apresenta nesta quarta-feira (11), às 19h30, no Esporte Clube Barbarense, em Santa Bárbara d’Oeste. Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 20. A apresentação tem apoio do LIBERAL.

A montagem da Catavento Produções Artísticas é inspirada no sucesso da Disney – Foto: Divulgação

Na montagem da Catavento Produções Artísticas, inspirada no sucesso da Disney que ganhou Oscar de Melhor Animação, o público conhece a história dos Madrigal. A família extraordinária vive nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica na cidade de Encanto.

Essa magia fez com que todos os membros dessa família tivessem dons, como superforça, falar com animais e curar através de alimentos. A exceção é Mirabel, que não tem poderes. Contudo, ela descobre que a magia que cerca Encanto está ameaçada. Mesmo sem nenhum poder mágico, Mirabel será a última esperança de sua família especial.

O espetáculo se inspira no filme "Encanto" (2021), que levou a estatueta de Melhor Animação no Oscar 2022. O longa conquistou a academia com sua mensagem de união e amor pela família.

Para informações e venda de ingressos antecipados para não sócios do clube, o contato é o telefone (19) 3455-5505. A apresentação será no Salão do Esporte Clube Barbarense, que fica na Avenida Monte Castelo, 850, no Centro de Santa Bárbara d'Oeste.