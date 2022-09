Musical exalta diversidade e amor no ‘Manoel Lyra’

Elenco com mais de 60 atores apresenta peça com canções e elementos circenses

Nesta sexta-feira (30), o palco do Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe o musical “O Rei do Show”, que ficou mundialmente conhecido após ser apresentado nos teatros da Broadway, em Nova York, e nos cinemas. A apresentação única será às 20 horas, com ingressos custando a partir de R$ 55, pelo site www.ingressodigital.com.

O elenco formado por mais de 60 atores promete belíssimas interpretações, grandiosos figurinos e números circenses impactantes, envolvendo tecido acrobático, malabares e perna de pau.

O elenco promete belas interpretações, grandiosos figurinos e números circenses – Foto: Divulgação

A montagem de musicais é uma tradição da produtora Catavento Brasil, responsável pela apresentação, que monta um espetáculo novo anualmente. Os últimos foram “Frozen – Um musical congelante” e “Wicked – A menina verde de Oz”.

“Este ano reunimos um elenco bastante talentoso e o espetáculo está artisticamente muito rico, mesclando diferentes artes, além da música, dança e interpretação. Como pede a história, trouxemos elementos do circo, o que traz uma nova dinâmica para o palco”, afirma o diretor do musical, Lucas Frigeri.

HISTÓRIA. Originalmente nomeado como “Barnum”, nos palcos da Broadway, “O Rei do Show” conta a história do showman P.T. Barnum, que busca conquistar a fama e realizar os seus sonhos, independentemente das consequências.

Ele conta com o seu museu itinerante de “freaks”, onde as estrelas são pessoas conhecidas como estranhas, bizarras e rejeitadas. Em paralelo, ele precisa lidar com a oposição de sua companheira, Charity, e os desafios que a vida impõe.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A música é fio condutor das idas e vindas de Barnum e sua companhia. Traduzidas diretamente do inglês para o português pela equipe criativa do espetáculo, as mais de 15 canções apresentadas garantem emoção e magia ao espetáculo.

“Através da música, o espectador vai se apaixonar pelo casal, Barnum e Charity, mesmo com as suas diferenças aparentemente incontornáveis. Também iremos aprender sobre a importância e a riqueza da diversidade, do ser diferente”, acrescenta o diretor do musical.

ACONTECE

Musical “O Rei do Show”

Quando: Sexta-feira (30), às 20h

Onde: Teatro Municipal Manoel Lyra – Rua João XXIII, 61, Centro – Santa Bárbara d’Oeste

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: Através do site www.ingressodigital.com ou na Catavento Brasil (Rua Heitor Penteado, 323, Centro – Nova Odessa)

Informações: (19) 3363-6194