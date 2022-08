Musical ‘Clássicos Encantados’ reúne personagens icônicos do universo infantil

Apresentação no Teatro Municipal de Americana será no sábado, repleta de magia e música

Passam pelo palco personagens conhecidos do universo infantil – Foto: Divulgação

O musical infantil “Clássicos Encantados” se apresenta neste sábado (13), às 15h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. O espetáculo reúne personagens icônicos em uma apresentação repleta de magia e música. Com produção do Teatro GT, os ingressos estão à venda.

O espetáculo começa quando Bela, uma jovem apaixonada por livros e música, resolve apresentar ao público os seus amigos, que são príncipes e princesas que vivem no imaginário do público com suas histórias maravilhosas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Passam pelo palco personagens como Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, Jasmine, a Pequena Sereia, as irmãs Anna e Elsa, Aladdin e o Gênio, entre outros.

ACONTECE

O “Clássicos Encantados” se apresenta neste sábado, às 15h, no Teatro Municipal de Americana. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 90,00 (de acordo com o setor). Eles podem ser comprados no site www.ingressodigital.com ou então na bilheteria do teatro. O endereço é

Rua Gonçalves Dias, número 696, Jardim Girassol.