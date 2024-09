Musical ‘A Menina Verde de Oz’ chega ao teatro Municipal Lulu Benencase neste sábado, em Americana

O musical A Menina Verde de Oz, inspirado no aclamado espetáculo da Broadway, chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase neste sábado (28) com duas sessões, às 15h e 20h, em Americana. Os ingressos variam de R$ 70 a R$ 140 e estão disponíveis pelo site entravip.com.br.

Com música ao vivo e performances surpreendentes, a peça apresentada por alunos de teatro musical da Catavento, conta a história das jovens bruxas de Oz, Glinda, conhecida pela sua beleza e simpatia, e Elphaba, nascida com a pele cor verde-esmeralda. Uma história que aconteceu muito antes de Dorothy Gale e seu cachorro Totó chegarem a Terra de Oz.

Icônicos números musicais como Dancing Through Life, Defying Gravity e What Is This Feeling? explicam ao público que toda história tem diversos pontos de vista e ser diferente torna o ser humano único e extraordinário.

“A Menina Verde de Oz é um espetáculo vibrante e visualmente impressionante, com figurinos, cenários e efeitos especiais dignos das temidas e amadas Bruxas de Oz”, diz Lucas Frigeri, responsável pela direção-geral e fundador da Catavento Brasil.

*Estagiária sob supervisão de Cristina Bianco Alves