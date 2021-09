Museu Salto Grande ganhará Centro de Memória afro-brasileiro

Instalação será no anexo do museu, promovido pela Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro

Nesta semana, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) firmou parceria “Centro de Memória Afro-americanense Dionysio de Campos”, junto à Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro.

O termo, assinado na segunda-feira (20) pelo secretário de cultura Fernando Giuliani, garante a instalação do Centro de Memória afro-brasileiro no anexo do Museu Salto Grande.

Com a parceria, a associação pretende trabalhar com os materiais já coletados no acervo cultural do município, além de atividades de manifestações de cultura afro-brasileira, apresentações em datas comemorativas para o segmento em parcerias com outros grupos e coletivos da cidade e região, apresentações de capoeira, maracatu, jongo, samba de roda, samba de embigada, entre outras manifestações de matriz africana.

O objetivo do Centro de Memória é promover o debate histórico, artístico e cultural afro-brasileiro, através de palestras, rodas de conversas e promoção de pesquisas de cunho histórico e cultural.

“Para nós o centro de memória da cultura afro é um marco de reparação histórica para a população negra de Americana e região. Teremos a oportunidade de ser protagonista da nossa história e dos nossos que já não estão mais aqui para contar”, diz Silvia Motta, integrante da Associação.

O projeto foi idealizado pela Associação, representada por Atanael Motta Júnior e escrito por dois dos membros, Elizabete Carla Guedes e Julia Marina da Silva.

