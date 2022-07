Museu do Videogame Itinerante chega ao Tivoli Shopping neste sábado

Com uma mescla de relíquias e novidades, mostra pode ser visitada até 17 de julho, com entrada gratuita

Público também pode jogar videogames que fizeram história - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um jogo com dados, fichas de poker, dinheiro de mentira, tabelas de pontuação e um filtro para ser colocado na tela da televisão. Esses eram os acessórios que vinham com o Magnavox Odyssey, primeiro console de videogame da história, lançado há exatamente 50 anos. Nessa mistura entre jogo de tabuleiro e digital, ele inaugurou um mercado que fatura US$ 200 bilhões por ano, superando a indústria do cinema e da música.

O Magnavox Odyssey e outros 350 consoles que marcaram as cinco décadas dos videogames podem ser vistos no Museu do Videogame Itinerante, no Tivoli Shopping. A mostra pode ser visitada a partir deste sábado até 17 de julho, com entrada gratuita.

A exposição reúne relíquias como o Atari Pong, primeiro console doméstico da Atari, de 1976; o Fairchild Channel F, primeiro console a usar cartuchos de jogos, também de 1976; o Telejogo Philco Ford, o primeiro videogame fabricado no Brasil, em 1977; o Nintendo Virtual Boy, primeiro a rodar jogos 3D, de 1995; e o Vectrex, console com jogos vetoriais que já vinha com monitor, de 1982.

O público também poderá jogar videogames que fizeram história, como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600, Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros. “Todo mundo poderá relembrar sua infância e adolescência jogando”, disse o curador do Museu do Videogame e proprietário da coleção, Cleidson Lima.

Além das antiguidades, o Museu do Videogame Itinerante também traz as novas gerações de consoles. Os visitantes poderão conhecer e jogar lançamentos do PlayStation 5, Microsoft Xbox Series e Nintendo Switch.

“O objetivo é preservar, mas também dar oportunidade para as pessoas usarem e conhecerem coisas que talvez jamais terão em casa. Como é gratuito e aberto ao público, permite que qualquer pessoa, tendo dinheiro ou não, tenha essa experiência”, destacou Cleidson.

A atração também inclui um palco e um concurso de Just Dance, que dará brindes e prêmios. Haverá ainda concurso de cosplay de personagens de jogos e um Cospet, com cosplay de animais de estimação.

De acordo com Cleidson, a exposição atrai famílias e pessoas de várias gerações. O Museu do Videogame Itinerante já esteve no Tivoli em 2019, e foi sucesso de público.

“É muito prazeroso ter na agenda do Tivoli Shopping uma exposição como esta, totalmente interativa, premiada e que já foi vista por cinco milhões de pessoas. Temos visto que os jogos eletrônicos e a cultura geek estão em plena expansão. Nós esperamos que as pessoas aproveitem ao máximo as atividades e que participem da programação, que promete agradar todas as gerações”, disse Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Interatividade

Colecionador de consoles há mais de 25 anos, Cleidson enumera os fatores que fazem os jogos terem conquistado tantas gerações. “O videogame tem som, vídeo, fotos, roteiro, todos os elementos das outras artes. Além disso, ele tem algo que os outros não tem, que é a interação. Você toma decisões dentro desse universo”, considera o curador.