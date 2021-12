Multi Festival de Artes retorna domingo com Garotos Podres

“Garotos Podres” completa 40 anos de carreira - Foto: Divulgação

O Multi Festival de Artes – 3 retorna neste domingo com seu segundo dia de apresentações no Bosque das Nascentes, no Antônio Zanaga, em Americana. Os destaques são o ícone do punk-rock nacional, Garotos Podres, e o Rusty Machine, banda de Americana que já se apresentou em casas de shows consagradas como Hangar 110, em São Paulo, e Circo Voador, no Rio de Janeiro.

“Nós dos Garotos Podres estamos muito felizes de poder participar do Multi Festival de Artes 3 de Americana. Este festival marca o ponta pé inicial dos shows que realizaremos em comemoração aos 40 anos de existência da banda”, disse o vocalista do Garotos Podres, Mao.

Vocalista do Rusty Machine, Álamo disse que a banda volta aos palcos para o Multi Festival de Artes 3 com seu principal repertório.

“Estamos ensaiando especificamente pra esse show, que marca nosso retorno aos palcos depois de tanto tempo, e está sendo muito especial pra gente. Estar ao lado de ótimas bandas, com um grande público e grandes amigos, vai fazer com que entreguemos nosso melhor”, afirmou Álamo.

As apresentações começam às 14h. Também sobem ao palco as bandas americanenses Can’t Stand it e Alpacas; Esfolados, de Piracicaba; e Drakula, de Campinas.

A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser trocados por um quilo de alimento ou um brinquedo. As trocas podem ser feitas de segunda a sexta-feira no Fundo Social de Solidariedade ou no Bosque das Nascentes, no dia do evento, a partir das 13h.

No primeiro dia do festival, em 4 de dezembro, cerca de mil pessoas passaram pelo evento e uma tonelada de alimentos foi arrecadada.