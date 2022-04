Mulheres do hip hop da região se reúnem para apresentações

Pode parecer clichê, mas a frase “o lugar da mulher é onde ela quiser” é fundamentada. Para comprovar essa tese, as artistas do hip hop vêm quebrando rótulos e dominando esse cenário, antes representado predominantemente por homens.

Várias são as lutas das mulheres pela representatividade e as “manas” do movimento “Mamilos Poéticos” levantam essa bandeira. Desde outubro do ano passado, elas se reúnem mensalmente na Casa Rapylab, em Campinas, onde fazem apresentações e levam ao público os quatro elementos do hip hop: rap, DJ, break e grafite.

Durante o encontro, que é organizado e apresentado exclusivamente por mulheres, o espaço se transforma em um local para apresentações artísticas, manifestações e reflexões. Os homens ficam apenas na plateia e têm se tornado expectadores.

O grupo reúne mulheres da área de DDD 19, que tem representantes de Hortolândia, Sumaré, Americana, Santa Bárbara, Campinas e demais cidades. Elas também se apresentam em eventos.

Filha de oficina cultural gratuita sobre grafite, a americanense Laryssa Luiz de Souza, de 25 anos, conhecida como Peace, começou a grafitar em 2015. Para ela, o workshop representa uma virada de chave na sua vida, abrindo as portas para o mundo artístico. Segundo ela, as mulheres sempre estiveram presentes no hip hop. Porém, não havia divulgação e, em alguns casos, pouca representatividade. Por esse motivo, de acordo com Peace, é tão importante a existência de eventos organizados por elas. “As mulheres sempre estiveram presentes nesse espaço, mas o silêncio delas também era grande. Agora, a gente está se articulando mais, se juntando umas às outras”, declarou Peace.

De Hortolândia, Débora dos Santos Nobre Rodrigues, a B-Girl Bibi, de 33 anos, dança o breaking desde os 12 anos. Para ela, representar um dos elementos do hip hop é um movimento para reforçar a luta pela igualdade e equidade de gêneros.

“O ‘Mamilos’ é uma oportunidade de propagar outras mulheres, de incluir e inspirá-las a conhecer o movimento para explorarem seus talentos e dons”, afirmou.

Isabella Letícia Bom Soares, conhecida como Punka, é a atual campeã da disputa regional “Batalha de Breaking”. Além de competir, ela também organiza as disputas, canta e faz apresentações artísticas. Com uma agenda cheia, já participou de disputas em Sumaré, Santa Bárbara, Hortolândia e São Paulo, entre outros locais. Ela explica que o objetivo da sua arte é desmistificar o hip hop para que as pessoas se sintam livres para expressarem sua arte ou apenas prestigiarem eventos desse tipo.

“Esses eventos também permitem uma união maior entre as mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Eu represento todos que se sentem representados pela minha música”, pontua.

Uma das organizadoras do evento, Maria Silva, de 31 anos, também grafiteira e DJ, conhecida como DJ Clandestina, exalta a importância de eventos como estes, pois simbolizam a união das mulheres em busca da representatividade.

“Esses eventos são importantes para reunir mulheres que na maioria das vezes têm vergonha de se expressarem em ambientes majoritariamente masculinos ou por temerem algum tipo de repressão”, avalia. O próximo encontro do “Mamilos Poéticos” será em maio, em data a ser definida.