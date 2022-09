Moviecom do Tivoli terá semana com ingressos a R$ 10 até dia 21

O Moviecom do Tivoli Shopping terá ingressos a R$ 10 para todos os filmes e sessões entre 15 e 21 deste mês. A empresa aderiu à “Semana do Cinema”, idealizada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras) para celebrar o retorno do público às salas de cinema após o período de paralisação por conta da pandemia.

Estão em cartaz grandes produções, como “Homem-Aranha Sem Volta Para Casa – Versão Estendida”, “Não! Não Olhe!”, “Ingresso para o Paraíso”, “Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz”, “Minions 2 – A Origem de Gru”, “O Lendário Cão Guerreiro” e a estreia da semana, “Órfã 2 – A Origem”.

“Além dos ingressos mais baratos, durante a campanha, teremos ainda combos especiais, com uma pipoca e dois refrigerantes por R$ 29,00. É uma ação para que as famílias possam aproveitar mesmo”, disse Marcela Ribeiro, gerente do Moviecom do Tivoli Shopping.

Moviecom do Tivoli Shopping participa da “Semana do Cinema” – Foto: Tivoli Shopping / DIvulgação

A promoção é válida para todas as sessões e filmes em cartaz nesse período. Os ingressos estão disponíveis para compra em todos os canais – na bilheteria, no terminal de autoatendimento e no site para compra on-line.

ACESSÍVEL

No domingo (18), também haverá mais uma sessão do projeto MovieCOMtodos, que promove exibição especialmente adaptada para quem tem Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filme em cartaz será “Minions 2”.

Para proporcionar um ambiente mais agradável aos autistas, são realizados ajustes fundamentais às peculiaridades sensoriais desse público: algumas luzes de dentro da sala do cinema ficam acesas, o som tem o volume reduzido e a porta de entrada da sala permanece aberta para que as pessoas possam entrar e sair quando necessário. Além disso, não há exibição de propagandas e trailers, a sessão já começa no filme.

As sessões adaptadas são realizadas no Moviecom do Tivoli Shopping mensalmente, sempre aos domingos, às 11h. O dia e horário também foram planejados pensando na reação dos autistas, para minimizar qualquer desconforto. Aos domingos de manhã, o shopping tem um movimento menor e não há mais salas com exibição de outros filmes, o que elimina a chance de formação de filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras a quem tem TEA.

“O acesso ao lazer e ao entretenimento é um direito de todos, por isso, consideramos esse projeto importante, pois ele promove a inclusão social dos autistas”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.



Para as sessões do MovieCOMtodos, os ingressos têm preço de meia-entrada, tanto para os autistas quanto para os seus acompanhantes. A compra pode ser feita de forma antecipada ou na hora, mas a venda dos ingressos para essa sessão especial só é feita na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda on-line.