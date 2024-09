Ingressos estão disponíveis para compra em todos os canais – na bilheteria, no terminal de autoatendimento e no site para compra online

A partir desta quinta-feira (12), o Moviecom do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe mais uma edição da Semana do Cinema. A ação conta com ingressos a preço único de R$ 12 para todas as sessões, além de promoções nos combos de pipoca e refrigerante, e é válida para todas as sessões nas salas tradicionais.

Ação de incentivo à cultura e lazer começa nesta quinta-feira, no Moviecom – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A ação é idealizada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Ingresso.com e Grupo Consciência, e tem como objetivo democratizar o acesso à sétima arte, oferecendo oportunidade de lazer acessível e de qualidade para todas as idades.

Segundo o Tivoli, durante toda a Semana do Cinema o público poderá conferir uma variedade de filmes, com destaque para o lançamento do longa-metragem “Silvio”, protagonizado por Rodrigo Faro, que narra a trajetória do icônico apresentador de TV, Silvio Santos.

“Essa é mais uma ação de incentivo à cultura e ao lazer, pensada para toda família”, afirma a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello.

Os ingressos estão disponíveis para compra em todos os canais – na bilheteria, no terminal de autoatendimento e no site para compra online.

Presidente do Feneec, Lúcio Otoni, ressalta que o objetivo da iniciativa é “celebrar a presença dos espectadores e democratizar ainda mais o acesso à magia que só a experiência cinematográfica proporciona. É a grande diversão para pessoas de todas as idades.”

IMPACTO

A Semana do Cinema teve início em 2022 e já contabiliza mais de 13 milhões de espectadores em quatro edições. Segundo Marcos Barros, presidente da Abraplex, a iniciativa tem sido um grande impulsionador para os cinemas, contribuindo para o aumento do fluxo de público nas salas e promovendo a cultura do cinema no Brasil.