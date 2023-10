Moviecom, no Tivoli Shopping, abre pré-venda para documentário da Taylor Swift

Documentário segue Swift ao longo de sua turnê de 2023-2024, que visitou 50 países e contou com mais de 3 milhões de espectadores

Documentário, dirigido por Sam Wrench e produzido pela própria cantora - Foto: Divulgação

A pré-venda para o documentário “The Eras Tour”, sobre Taylor Swift, já está aberta no Moviecom, do Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste. O documentário será exibido do dia 3 a 5 de novembro.

Os ingressos para assistir e vivenciar a experiência imersiva estão disponíveis em moviecom.com.br por R$ 40 a meia-entrada e R$ 80 a inteira.

“Taylor Swift – The Eras Tour” é um documentário que celebra a carreira da cantora e compositora Taylor Swift. O filme segue Swift ao longo de sua turnê de 2023-2024, que visitou 50 países e contou com mais de 3 milhões de espectadores. O filme apresenta performances de Swift de músicas de todos os seus álbuns, entrevistas e imagens de bastidores da turnê.

Sendo considerada como a maior turnê de sua carreira até o momento, o show conta com uma setlist de quase 50 músicas imperdíveis, entre elas “Love Story”, “All Too Well”, “Long Live”, “Cruel Summer”, “Bad Blood”, “Cardigan” e “Anti-Hero”.

O documentário, dirigido por Sam Wrench e produzido pela própria cantora, já teve indicação ao Grammy e foi vencedor do Emmy. Além dos prêmios, o filme arrecadou US$ 26 milhões nos cinemas americanos, batendo recorde de vendas em um único dia e ultrapassando “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” em três horas.