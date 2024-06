Mostra Livre de Cinema começa nesta terça no Senac de Americana

A 7ª edição da Mostra Livre de Cinema chega a Americana com quatro datas de exibição. A abertura será nesta terça-feira (18) no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Pela segunda vez na cidade, o festival será realizado também nos dias 27 de junho e 4 e 11 de julho em outros dois locais. A entrada é gratuita.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento é uma mostra internacional de filmes de curta e longa-metragem, que acontece de forma itinerante em mais de 20 cidades do Estado de São Paulo. Em sua 7ª edição, a mostra exibirá produções de origem internacional, além de filmes brasileiros.

Incluído na rota de exibições, o município recebe quatro categorias desta vez. O evento começa pela “Mostra Realizadoras”, focada em filmes dirigidos por mulheres. Ela será realizada a partir das 19h, no Senac Americana.

Americana recebe quatro mostras, incluindo produções desenvolvidas exclusivamente por pessoas negras – Foto: Divulgação

A partir do dia 27 deste mês, as exibições serão realizadas semanalmente às quintas-feiras, também às 19h. A programação do segundo dia de festival traz a categoria “Cinema Negro”, com filmes dirigidos e produzidos por pessoas negras.

Os filmes de classificação livre ganham espaço no dia 4 de julho, com a “Mostra Infantil”, que será exibida no ITFOZ (Instituto Torre Forte do Zincão), no São Manoel, assim como o Cinema Negro.

Finalizando a temporada em Americana, a modalidade “Mostra Interiores” apresenta como enfoque as produções desenvolvidas no interior do Estado de São Paulo. A exibição parte para um novo e último lugar, o Beco Cultural, localizado na Travessa dos Alecrins, no Jardim São Paulo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com Clarissa de Oliveira, presidente do CineClube Estação, organização responsável pelas exibições da Mostra Livre de Cinema no município, na edição passada, em 2023, a cidade recebeu apenas a modalidade infantil.

“Já tínhamos essa parceria com a produção da mostra. Renovamos esse ano e conseguimos expandir para outras mostras além da infantil”, contou ao LIBERAL.

De acordo com a presidente do CineClube, exibir a mostra caminha lado a lado com o objetivo do projeto na cidade: mostrar novas produções criativas e que estão fora do circuito comercial de cinema.

Americana foi a única cidade da RPT (Região do Polo Têxtil), que compreende Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, contemplada com o evento.

“O cinema é para todos e todas”, disse Clarissa. “Quanto mais acesso conseguimos ter do que está sendo produzido no Brasil e no mundo, mais podemos fomentar a cadeia de audiovisual em nossa região”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Segundo ela, a organização já conversa com a Mostra Livre para incluir Americana em outras edições. “Tem muitos projetos legais que ainda estamos desenvolvendo para a cidade e região”.

Quadro: Programação 7ª Mostra Livre de Cinema – Americana

18/7: Mostra Realizadoras

Filmes dirigidos e produzidos por mulheres

Horário: 19h

Local: Senac Americana

Endereço: Rua Dr Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo

Produções exibidas: 10

27/6: Cinema Negro

Filmes dirigidos e produzidos por pessoas negras

Horário: 19h

Local: ITFOZ

Endereço: Av. Florindo Cibin, 5025 – Parque da Liberdade

Produções exibidas: 10

4/7: Mostra Infantil

Filmes de classificação Livre

Horário: 19h

Local: ITFOZ

Endereço: Av. Florindo Cibin, 5025 – Parque da Liberdade

Produções exibidas: 10

11/7: Mostra Interiores

Produções realizadas no interior de São Paulo

Horário: 19h

Local: Beco Cultural

Endereço: Travessa do Alecrins – Jardim São Paulo

Produções exibidas: 10