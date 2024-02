‘Mostra Japão’ traz cultura asiática para Santa Bárbara neste final de semana

Evento traz a cultura oriental para Santa Bárbara d’Oeste neste final de semana – Foto: Divulgação

O Complexo Usina Santa Bárbara será um polo de cultura asiática com a “Mostra Japão”, que acontece neste final de semana. A partir de sexta-feira (23), às 18h, o evento reunirá tradição, entretenimento e gastronomia oriental.

O evento continua no sábado (24) e domingo (25), das 11h às 22h. A entrada é gratuita com a doação de 1kg de alimento não perecível.

A Mostra Japão terá mais de 30 atrações da cultura asiática no palco do evento, desde danças tradicionais e instrumentos de percussão, como o Shishimai – a dança do leão – e o Taikô, até apresentação de banda cover de músicas de anime.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento também coloca em evidência durante a programação apresentações da Broadway em versão japonesa. Além disso, terá o concurso de cosplays (pessoas que se fantasiam como personagens), com premiação em dinheiro.

Na gastronomia, os pratos japoneses são o grande destaque. “A gastronomia japonesa caiu no estômago e no coração do brasileiro”, disse a organizadora do evento, Chris Keiko.

A Mostra Japão leva aos três dias de evento restaurantes da Liberdade, o “bairro mais japonês do Brasil”, localizado na Capital Paulista. De acordo com Chris, pratos conhecidos da cultura serão servidos na mostra, assim como àqueles tradicionais e pouco comuns. Dentre eles estão o tempurá e o okonomiyaki.

Evento traz a cultura oriental para Santa Bárbara d’Oeste neste final de semana – Foto: Divulgação Evento traz a cultura oriental para Santa Bárbara d’Oeste neste final de semana – Foto: Divulgação Evento traz a cultura oriental para Santa Bárbara d’Oeste neste final de semana – Foto: Divulgação Evento traz a cultura oriental para Santa Bárbara d’Oeste neste final de semana – Foto: Divulgação Evento traz a cultura oriental para Santa Bárbara d’Oeste neste final de semana – Foto: Divulgação

A organização também incluiu restaurantes coreanos na praça de alimentação, diversificando as opções. De acordo com Keiko, o sucesso dos doramas (novelas coreanas) levou à inclusão na mostra.

Empreendimentos do segmento oriental também marcam presença no evento, que contará com mais de 50 expositores. Lojas com artigos da cultura japonesa, assim como de animes e cultura geek, farão parte da mostra.

Origem e futuro em Santa Bárbara

A Mostra Japão surgiu para renovar o mercado de eventos orientais, que eram centralizados nas comunidades nipo-brasileiras. A mostra visa um formato diferente, alegre e mais jovem.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“A gente tem que fortalecer as raízes. Eu mesmo já estou na quarta geração [familiar], então é para que a gente mantenha, fortaleça as origens, e para que os brasileiros em geral também tenham conhecimento de toda a nossa cultura e de toda a riqueza que o Japão tem”, disse Chris.

O evento itinerante de cultura oriental se instala pela primeira vez em Santa Bárbara d’Oeste e, segundo a organizadora, o objetivo é que a Mostra Japão passe a integrar o calendário oficial do município, assim como de outras cidades que percorrem o Estado de São Paulo.

A ideia foi bem recepcionada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que demonstrou interesse em fidelizar a realização do evento “por se tratar de evento turístico e de vínculo cultural com a história do desenvolvimento da cidade”, apontou o secretário Evandro Felix.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

De acordo com ele, a diversidade de eventos que tem sido atraída pelo município se deve a requalificação do Complexo Usina Santa Bárbara como um polo de eventos, o que “oportuniza” a realização de grandes eventos em diversos formatos.

“A Mostra Japão é um dos exemplos da diversidade de atividades culturais que podem ocupar nosso espaço e atrair visitantes até de outras cidades”, disse.

Mostra Japão

Local: Complexo Usina Santa Bárbara (Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº – Residencial Dona Margarida)

Dias e horários: sexta-feira (23), das 18h às 22h; sábado (24) e domingo (25), das 11h às 22h

Entrada: 1kg de alimento não perecível.