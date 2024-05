Mostra de Teatro Cena Bárbara 2024 tem inscrições abertas para grupos de todo o Brasil

As inscrições para a 9ª edição da Mostra de Teatro Cena Bárbara, de Santa Bárbara d’Oeste, já estão abertas. Serão aceitos espetáculos teatrais e de oficinas artísticas até dia 4 de julho. Grupos de todo o território nacional poderão se inscrever no site www.mostracenabarbara.com.br.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Serão selecionados até 17 espetáculos, divididos nas categorias: teatro adulto, teatro infantojuvenil e teatro de rua, e também até duas oficinas formativas.

Tanto os espetáculos, quanto as oficinas deverão ser inéditos na nostra. Todos os grupos selecionados receberão um cachê para sua participação.

O evento ocorrerá de 21 a 29 de setembro deste ano. O objetivo da ação é valorizar o teatro de grupo, com maior foco nos grupos sediados no interior dos estados brasileiros, a fim de investigar o fazer artístico e fomentar a produção cultural que ocorre fora do contexto das capitais.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Dúvidas e informações poderão ser esclarecidas e obtidas por meio do e-mail contato@ciaartemovel.com.br. A organização também tem canal aberto pelos telefones (19) 3455-7000 e (19) 99955-3099, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.