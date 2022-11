Mostra de Alunos do Fábrica das Artes começa neste final de semana

O Fábrica das Artes recebe nos próximos quatro finais de semana as apresentações da 17ª Mostra de Alunos. Serão quatro espetáculos, um de cada turma de estudantes, totalizando 70 alunos envolvidos na mostra. Os ingressos estão à venda.

A programação começa com “História de Lenços e Ventos”, com apresentação no sábado (19) e domingo (20), às 20h. A montagem da turma pré-adolescente conta a fábula de um lenço de tecido que queria voar, mas acaba aprisionado em um Reino de Metal.

Na semana que vem, o espaço recebe o espetáculo “Onde no mundo está Carmem Sandiego”, da turma adolescente. A peça gira em torno de uma ladra profissional que consegue roubar peças valiosas.

Nos dias 3 e 4 de dezembro, sobem ao palco do Fábrica das Artes os alunos da turma de jovens e adultos. O espetáculo será “O último jantar”, que adapta filme homônimo de 1995, e vai discutir polarização e moral.

Encerrando a mostra, o espetáculo “Admirável Mundo Novo”, da turma adulta, se apresenta nos dias 10 e 11 de dezembro. A peça aborda a vida de um professor idealista de uma escola estadual localizada na periferia.

Os ingressos custam R$ 15 (antecipado) e R$ 30 (na hora), e podem ser comprados pelo Whatsapp (19) 97110-5257.