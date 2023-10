Mostra Coletiva de Arte comemora os 10 anos do Pedala SBO

Em comemoração aos 10 Anos do Pedala SBO, a mostra de arte coletiva “Olhares por Bicicletas” estará aberta à visitação no Centro de Memórias, em Santa Bárbara d’Oeste, a partir desta terça-feira (31), e segue até 15 de novembro. A iniciativa tem o patrocínio do Grupo Liberal.

Intenção é destacar as contribuições da mobilidade ativa para a vida das pessoas – Foto: Divulgação

Segundo os organizadores, a intenção é destacar as significativas contribuições da mobilidade ativa para a vida das pessoas, muito mais do que apenas um esporte ou um passeio de fim de semana, representa a possibilidade de coexistência harmoniosa.

A mostra se inicia com uma série de abordagens sobre a história do pedal, concebida por Eduardo Alves do Vale, Gestor em Mobilidade Urbana e fundador do coletivo Pedala SBO, que é um entusiasta do ciclismo e utiliza a bicicleta como seu principal meio de transporte desde 2010.

Já curadoria da exposição é de Carlos Augusto Rossi de Almeida. Ele explica que a iniciativa é uma reinterpretação da primeira exposição realizada em 2013 e, por meio de uma linha do tempo, resgata a relevância da bicicleta no contexto urbano e na sociedade.

Nos domingos, dias 5 e 12 de Novembro, também haverá um “Pedal Comemorativo”.

O foco é promover uma experiência de cicloturismo que permitirá conhecer a cidade por uma nova perspectiva, passando por pontos históricos, culturais e gastronômicos.

No dia 19 ocorrerá o “Pedala Novembro Azul”, em apoio ao combate ao câncer de próstata.

A concentração será às 7 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Santa Bárbara Mall.