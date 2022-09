Mostra ‘Cena Bárbara’ começa neste sábado e traz 24 atrações na programação

Apresentações no Teatro Manoel Lyra, CEU das Artes e Léo Sallum terão ingressos distribuídos com uma hora de antecedência

A Mostra de Teatro “Cena Bárbara”, de Santa Bárbara d’Oeste, começa neste sábado (17), reunindo 24 atividades teatrais em vários pontos da cidade, entre espetáculos, performances e oficinas. Apresentações no Teatro Manoel Lyra, CEU das Artes e Léo Sallum terão ingressos distribuídos com uma hora de antecedência. Toda programação é gratuita, e segue até o dia 25 de setembro.

A mostra começa com a performance “Canção do Beco, da Cia Oruã, às 10h, na Praça Central. Com seu violoncelo, o poeta de rua Casca Grossa apresenta um espetáculo inspirado em versos do poeta Manoel Bandeira e com paisagens sonoras.

Às 16h, o Espaço Arte-Móvel recebe um encontro com Natália Sá sobre o tema “O teatro de grupo”. Encerrando o primeiro dia, o espetáculo “O Não-Lugar de Ágada Tchainik” se apresenta no CEU das Artes às 20h. Em um mundo apocalíptico, o público conhece a palhaça Ágada, que vai revelando aos poucos o drama de sua alma.

O espetáculo “O Não-Lugar de Ágada Tchainik” se apresenta no CEU das Artes – Foto: Luana Navarro

O ator Helton Carlos, que faz parte da organização do Cena Bárbara, explicou que o grupo campineiro Lume Teatro foi convidado a trazer “O Não-Lugar de Ágada Tchainik” por conta de sua relevância no cenário teatral brasileiro.

“Temos o edital para quem quer entrar na mostra, mas também temos abertura para convidar um grupo ou espetáculo que admiramos, e o Lume Teatro vem dessa forma. Campinas é um celeiro de grupos muito importantes, que têm ligação com o curso de Artes Cênicas da Unicamp, e estão desenvolvendo um trabalho muito sério, muito bem visto no cenário teatral do país. Um grupo desse porte engrandece muito a mostra”, declarou Helton.

O Cena Bárbara prossegue no domingo com duas atividades. A atriz Naomi Silman, que interpreta Ágada no espetáculo do Lume Teatro, promove o curso “Vivências Danças do Corpo” das 8h30 às 12h30 no Espaço Arte-Móvel. A atividade propõe silenciar e ouvir o próprio corpo, percebê-lo como parte do ambiente e colocá-lo para dançar.

Às 20h, o CEU das Artes recebe o espetáculo “O Touro – Histórias de Fantasmas no Brasil Profundo”, do Grupo O Barong. Reunindo uma pesquisa em Realismo Mágico, teatro de máscaras e teatros asiáticos, o espetáculo conta a história de uma tragédia familiar causada por um boi.

A programação completa da Cena Bárbara e os endereços estão disponíveis no site da Prefeitura de Santa Bárbara.

A mostra é realizada pelo Grupo Di Atus e pela Cia Arte-Móvel, com execução pelo ProAc (Programa de Ação Cultural).