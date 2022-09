Mostra barbarense de teatro termina neste final de semana

Espetáculo “88”, da Cia Aya, será apresentado hoje à noite no CEU das Artes - Foto: Du Navarro

A Mostra de Teatro “Cena Bárbara” termina neste final de semana. A programação prevê neste sábado (24) e domingo (25) mais oito espetáculos gratuitos, distribuídos por diversos pontos de Santa Bárbara d’Oeste.

O sábado começa com o espetáculo “Arruança”, do Grupo Rosa dos Ventos, apresentado na Praça Central às 9h30. A atração tem início quando uma van aparece com três palhaços, misturando acrobacias, malabarismo e muita música.

Na sequência, às 11h, o CEU das Artes recebe a peça “O Menino Coruja”, da Cia Arte das Águas. O musical sertanejo retrata a vida simples de um menino que mora na zona rural, com seus sonhos e tristezas. Na busca pela composição familiar, perdida com a morte da mãe e a solidão do pai, o menino vai se apaixonar pelo canto de uma coruja.

Encerrando o sábado, o CEU das Artes será palco para o espetáculo “88”, da Cia Aya, às 20h. A peça tem como ponto de partida a Abolição da Escravatura, em 1888, e vai acompanhar as trajetórias de Ada e Felipa, duas mulheres que haviam sido escravizadas. Os caminhos das duas vão se cruzar em uma relação de amizade, luta e sobrevivência.

No domingo, a programação começa com o espetáculo “Quixotes”, da Cia Circo Navegador, que se apresenta às 10h na Estação Cultural da Fundação Romi. A montagem apresenta uma releitura do clássico de Miguel de Cervantes aliada à história de dois artistas que acreditam poder transformar o mundo.

Trazendo teatro de animação, com o uso de bonecos, os artistas Daiane Baugartner e João Sobral apresentam a performance “Naifs” no Parque Taene, às 14h30 de domingo. Na história, Violeta perdeu o marido e está em uma estação de trem a caminho da casa dos filhos. É nesse local de chegadas e partidas que conhece Antonio Bento, um músico de rua que vai fazê-la refletir sobre o agora.

O Parque Taene também recebe no domingo o espetáculo “A banda do Jerônimo”, do Circo Caramba, às 15h30. O palhaço Jerônimo promete tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, mas a loucura é ainda maior pois ele utiliza materiais nada convencionais, como um violão com corpo de bacia e uma gaita feita de pente.

Às 18h, o CEU das Artes recebe “Uma História para Elise”, do Polo Artes Cênicas. O espetáculo acompanha a investigação do desaparecimento de uma artista de uma casa noturna. Mas o oficial de justiça à frente dos trabalhos provoca uma série de agressões e ignora os depoimentos de três personagens que trabalhavam com desaparecida. O espetáculo traz à tona as dificuldades vividas por gays e mulheres trans que encontram nos palcos uma forma de sobreviver.

A última peça da Mostra de Teatro “Cena Bárbara” é “ Como se Fosse”, do Grupo Matula. O enredo acompanha duas mulheres separadas por um espaço de tempo de 18 anos. Uma conversa com a filha e a outra espera alguém chegar, enquanto ensaia em um gravador o que vai dizer. Aos poucos, emerge uma história sobre violência que marca a vida dessas personagens. A apresentação será às 20h, no Teatro Municipal Manoel Lyra.

Para os espetáculos no CEU das Artes e no Teatro Manoel Lyra, ambos espaços fechados, haverá distribuição de ingressos uma hora antes da apresentação.