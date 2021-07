Morre o americanense Roberto Seixas, cover oficial de Raul Seixas

Morreu na tarde de terça-feira (20), por volta de 18h30, na capital paulista, o americanense Roberto Seixas, que era o sósia e cover oficial de Raul Seixas, o mais conhecido no Brasil e reconhecido pela família do Maluco Beleza. Roberto tinha 65 anos e foi vítima de complicações de um câncer do intestino.

Roberto Seixas nasceu em Americana mas viveu a maior parte de sua vida em São Paulo – Foto: Reprodução – Facebook

O cantor foi diagnosticado com a doença há cerca de seis meses, e chegou a passar por uma cirurgia. Segundo informações compartilhadas pela filha de Roberto, Marcia Ranya Augusto, no Facebook, o cantor estava internado na emergência do UPA Tatuapé, em São Paulo, aguardando uma vaga de UTI. Apesar de bem assistido, a publicação destaca o quadro delicado do artista devido à quimioterapia iniciada há cerca de 20 dias.

A reportagem tentou contato com Marcia ao longo desta quarta-feira (21), pelo telefone, sem sucesso.

“Ele nunca desanimou, sempre foi forte. Estava bem fraquinho, mas nunca desistiu. Ele era o Raul Seixas mesmo, sempre foi confiante na cura”, comentou ao LIBERAL Raquel Medeiros, autônoma de 48 anos, moradora de Americana e prima de Roberto.

“Ele era uma pessoa incrível, tinha uma força imensa, uma coragem imensa. E não tinha tempo ruim, ele me dizia estar a cada dia melhor. E até nisso ele teve semelhança com o Raul Seixas, que morreu dizendo estar cada dia melhor. Era uma pessoa de uma cabeça, de uma fé, uma convicção muito grande, se referia sempre ao Grande Criador do Universo e falava muito uma frase que me marcou demais: ‘Que você tenha o suficiente para a sua felicidade’”, diz a prima, que lembra ainda do amor de Roberto por Americana, e das apresentações no Clube do Vinil, promovido na Casa de Cultura Herman Muller, entre os anos 1990 e 2000.

Além de sósia e cover de Raul, Roberto também lançou CDs em seus 34 anos de carreira – Foto: Reprodução – Facebook

Ao longo dos seus 34 anos de carreira, Roberto Seixas reviveu os mais saudosos momentos de Raul, e ficou conhecido em todo o país como o melhor sósia e cover do Pai do Rock Brasileiro, que faleceu em 1989. Roberto chegou a ser reconhecido pela mãe de Raul Seixas para utilizar o sobrenome do cantor.

Entre 1991 e 2012, ele gravou cinco CDs, “O Trem da Linhagem” (1991), “Roberto Rock Seixas” (1998), o single “Na contra mão” (2000), “A verdade absoluta” (2002) e o disco “Na contra mão” (2012). Além de composições próprias e parcerias com músicos de destaque no cenário nacional, Roberto gravou músicas do próprio Raul Seixas e de Raul Varella, pai do cantor baiano.

“Todas essas letras foram deixadas e entregues por Dona Maria Eugênia Seixas, mãe de Raul, a Roberto Seixas, em 1990. E, com as letras, uma autorização registrada em cartório dando a Roberto Seixas o sobrenome Seixas”, traz uma nota no site oficial de Roberto, www.robertoseixas.com.br.

Em 2020, para comemorar os 33 anos de carreira, o cantor americanense planejava uma turnê pelo Brasil com o show “De Raul a Roberto Seixas”, mas a programação precisou ser cancelada devido à pandemia da Covid-19.

Roberto Seixas foi velado nesta quarta-feira (21), no Cemitério Vila Alpina, em São Paulo. Ele deixa a esposa e duas filhas.