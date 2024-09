A escritora Priscilla Maiello, de 34 anos, moradora de Santa Bárbara d’Oeste, está concorrendo ao Prêmio São Paulo de Literatura com o seu romance “Por trás do CEO”. O livro, que conta a história de Álex Carton, um CEO renomado e egocêntrico que não acredita no amor, e Kate, uma jovem sonhadora que está em busca de um emprego, foi indicado na categoria Melhor Romance de Estreia. Os vencedores serão anunciados no dia 27 de novembro, em uma cerimônia no auditório Biblioteca Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Priscilla, que é nascida em Americana, começou a escrever histórias há dois anos, quando descobriu que no aplicativo de histórias interativas “Chapters” era possível escrever e compartilhar histórias autorais. Ela conta que no começo não sabia que era possível, mas logo se interessou e atualmente tem 12 histórias publicadas no aplicativo e acumula cerca de 210 mil leituras.

Priscilla Maielo com seu livro “Por trás do CEO” – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Querendo ampliar seu público e participar do Prêmio Kindle de Literatura, Priscilla publicou seu livro na plataforma, onde acumulou 61 mil páginas lidas. Em janeiro do ano passado, a escritora decidiu entrar em contato com algumas editoras com a intenção de transformar sua história num livro físico.

A Giostri Editora respondeu se interessando pela publicação e em maio de 2023 o livro foi publicado.

A mesma editora inscreveu a obra no Prêmio São Paulo de Literatura. “No dia 30 de agosto saiu a lista com os nomes que foram habilitados e o meu estava lá. Fiquei super feliz. Eram muitos livros inscritos”, conta a escritora.

A ideia do livro indicado ao prêmio, que virará uma trilogia, partiu do seu gosto por romance. Ela conta que gosta de histórias desse gênero, com conteúdo que aborda uma história por trás de cada personagem.

“Fui criando esses personagens e eu entendi que não queria um romance fictício, por exemplo, que falasse de assuntos vagos, eu queria alguma coisa que abordasse alguns traumas de pessoas de um cotidiano real. Tanto o protagonista, quanto a moça têm alguns traumas diferentes, de adolescente, da infância e aí eles acabam se conhecendo e ajudam um ao outro”, relata a autora.

Para o futuro, Priscilla planeja continuar lançando novas histórias em diferentes plataformas e dar uma continuação para o livro “Por trás do CEO”.

“Quero lançar o segundo livro. Minha ideia é fazer uma trilogia, focando na história de alguns personagens do livro, como o melhor amigo do protagonista. Também estou começando a escrever na Wattpad para aumentar meus leitores e dar mais visibilidade para minhas histórias”, diz a escritora sobre seus próximos passos na literatura.

