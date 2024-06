Moradora de Americana lança manual de língua árabe aos 92 anos

Aos 92 anos, a moradora de Americana Norma Simão Adad Mirandola nunca se esqueceu do pedido de sua filha: um jeito fácil de aprender o árabe. Desta premissa, a escritora produziu o “Manual prático ilustrado Português/Árabe”, que será lançado pela Editora Adonis neste sábado (8).

O evento será realizado das 9h30 às 11h30, no auditório ‘Dr. Adonis Comelato’, no espaço Adonópolis, na Rua José Bonifácio, 174, no Chácara Machadinho, em Americana.

A publicação é destinada a falantes da língua portuguesa, da língua árabe ou a leitores que pretendem exercitar o diálogo nas duas linguagens.

“Manual prático ilustrado Português/Árabe” é o 5º livro da escritora – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Norma teve uma infância vivida entre pais e avós de origem árabe, imigrantes da cidade de Homs, na Síria, estabelecidos na cidade de Catalão, em Goiás, nas primeiras décadas do século XX. A língua, portanto, fez parte da vida da escritora.

“Famílias amigas, em especial imigrantes e seus descendentes, se comunicavam conosco, fluentemente, em diálogos longos em árabe”, relembrou Norma.

A escritora conta que o material escrito nasceu de um simples pedido da filha, ainda adolescente. Ela queria um jeito prático de poder entender e até falar o árabe, idioma usado pelos seus avós dentro de casa.

“Assim, sem outras pretensões, iniciei uma listagem com as palavras mais comuns, aquelas que surgiam nos diálogos, e as apresentava traduzidas em português”, disse. A tentativa, no entanto, foi frustrada.

“Percebi que o melhor seria oferecê-las no português, já em ordem alfabética, de A a Z, para listá-las como verbetes de um dicionário, e a cada uma registrava sua tradução. Foi o que penso ter dado certo. É o que coloco para conhecimento do leitor nesta obra”, revela.

O alfabeto árabe é composto de 28 letras. A maioria delas possui sons muito semelhantes aos do alfabeto português. Porém, há letras do alfabeto árabe que não possuem sons correspondentes exatos, como as letras guturais ou as emitidas e aspiradas pela laringe.

A pronúncia dessas letras levou ao uso de um artifício linguístico, para representar cada uma delas e citar exemplos de palavras como parâmetros, para auxiliar a compreensão.

Os componentes oferecidos na publicação também remetem aos elementos de uma cultura mediterrânea milenar e revelam vários aspectos e costumes tradicionais ainda bem preservados no Oriente.

As ilustrações temáticas, as expressões idiomáticas, entre outros detalhes, colaboram para a melhor compreensão das palavras em contextos e abrem caminhos para estudos mais abrangentes, no campo da linguagem.

A autora conta que as listagens das palavras ficaram engavetadas e abandonadas por muito tempo “sem razão de trabalhá-las, devido a outras atividades que eram prioritárias”.

“Com a chegada da pandemia, resolvi me ocupar com elas novamente. Talvez para amenizar a reclusão a que me submeti, por proteção à minha saúde”, disse.

Agora, com o lançamento oficial do seu manual árabe, Norma está cheia de expectativas. “Eu aguardo com muita alegria, vai coroar meus 92 anos vivendo, escrevendo, lecionando, mas já aposentada”.

Norma tem outros quatro livros publicados: “As tecedeiras de Goiás: estudo linguístico, etnográfico e folclórico”; “Poemas escolhidos”; e “Frases de para-choques de caminhões: seus saberes” e coautora do livro “Vegetais tintoriais do Brasil Central”.

A autora é mestre em letras, doutora em letras pela USP e especialista em técnicas de leitura e literatura infanto-juvenil. É escritora, ensaísta, poetisa e folclorista, tendo textos editados em antologias e jornais.