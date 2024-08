Moradora de Americana desenvolve estampa para Sofia Vergara, estrela de Hollywood

A designer de estampas Nayara Lizzo, de 32 anos - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Moradora de Americana, a designer de estampas Nayara Lizzo, de 32 anos, tem uma conexão artística com a colombiana Sofia Vergara, estrela de Hollywood. Ela desenvolveu uma arte para uma marca de cosméticos lançada pela atriz em 2023, a Toty.

Segundo Nayara, a própria Sofia, famosa por interpretar a personagem Gloria em Modern Family, escolheu seu trabalho para a criação da arte da embalagem. Ela contou que, pelo fato de ser colombiana, a atriz queria trazer um toque latino para sua marca.

O convite aconteceu em 2022. Após meses de desenvolvimento e ajustes de cores com a equipe, o projeto se expandiu para outras superfícies. No lançamento, as estampas também estavam em almofadas, potes, toalhas de mesa, lenços, entre outros objetos.

“Este é um dos trabalhos de que mais me orgulho, uma realização que nunca imaginei possível”, conta Nayara.

Como ela mesma descreve, a arte busca transmitir a alegria, diversidade e riqueza da nossa fauna e flora. “Por esse motivo, foi tão importante incluir elementos como o caju e um pássaro tropical na arte”, diz a designer, que é fã de Sofia.

“É uma artista que eu sempre admirei. Já tinha assistido algumas produções que ela participou e sempre amei o trabalho dela. Para mim foi absolutamente surreal. Eu nunca imaginei e, quando a equipe me contou que eu iria fazer algo para a marca dela, fiquei me perguntando se aquilo era real. Foi e tem sido motivo de muito orgulho. Até hoje não acredito que ela foi minha cliente.”

Esse trabalho abriu novas portas para Nayara, que depois colaborou com estúdios em Nova York, onde criou estampas para a nova marca da família Gracie, famosa pelo jiu-jitsu.

Formação e experiências

Formada em Moda pelo Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), ela trabalha como designer de estampas desde 2018 e, antes de oportunidade na Toty, colaborou com marcas internacionais de países como Itália, Argetina e Emirados Árabes Unidos.

“Nesse ponto meu trabalho já havia ganhado ‘corpo’ e possuía uma identidade brasileira que era bastante procurada fora do País por ter uma cartela de cores marcantes, formas simples com composições mais complexas e rica em detalhes”, afirma.