Moradora de Americana cria grupo para ler e discutir obras do universo feminino

Iniciativa vai reunir participantes de diversas partes do Brasil em seus encontros virtuais

O “Clube das Leitoras para Mulheres Maduras” volta a se reunir em janeiro em encontros semanais para discutir obras literárias sobre o universo feminino. Criado por Sandra Covesi, de Americana, o grupo vai reunir participantes de diversas partes do Brasil em seus encontros virtuais.

Surgido em 2020, ele atraiu pessoas de Brasília (DF), Niterói (RJ), Salvador (BA) e do Estado do Rio Grande do Sul. Interrompido nos últimos dois anos, ele retorna a pedido dos participantes.

“A literatura fala de todos os ciclos da mulher, menos da menopausa. Tirando os efeitos no corpo, é uma fase maravilhosa. Somos contra o etarismo, e vamos juntas nesta descoberta”, convidou Sandra, que será a mediadora dos encontros.

Sandra, que será a mediadora dos encontros, fará um acompanhamento semanal para estimular a persistência na leitura – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Haverá um acompanhamento semanal para estimular a persistência na leitura. O projeto inclui ainda as etapas de fichamento, debate e escrita criativa, abordando como cada obra tem conversado com os participantes. “É interessante porque cada um dá seu depoimento, e vira um debate”, disse Sandra. Também será disponibilizado material complementar aos temas abordados.

Apesar de ser voltado a mulheres maduras, o clube é aberto a todos que se interessarem pelo tema. Há participantes de 30 a 82 anos, e homens também podem participar. Os interessados devem se inscrever através deste link.

Sandra pede contribuição voluntária de R$ 70 para ajudar a custear seus estudos para os encontros, mas é possível negociar dependendo da realidade social de cada um. “Se não consegue trabalhar com o valor sugerido, não tem o menor problema. É só falar comigo que não vai deixar de fazer por isso”, explicou a mediadora.

As primeiras quatro leituras já foram escolhidas. Em janeiro será lida “A Jornada da Heroína”, de Maureen Murdock. “Com o primeiro livro, vamos abordar a validação da mulher. A partir de uma idade, a nossa cultura tem muitas restrições, então vamos buscar um desenvolvimento do feminino, um despertar da mulher. Algo que as próximas gerações já tem”, afirmou Sandra.

Em fevereiro, será a vez de “Maria Madalena e o Santo Graal”, de Margaret Starbird. A leitura de março será “Verdadeira História de Maria Madalena”, de Dan Burstein e Arne J. Dekeivz. O escolhido para abril foi o livro “Deusas: Os mistérios do divino feminino”, de Joseph Campell.

As datas de encontros e outras novidades sobre o projeto serão divulgados no Instagram @circuloequilibrio.

Sandra Covesi é idealizadora do coletivo Bazar por elas, conselheira da Setorial de Cultura Popular Brasileira, Afrobrasileira e Artesanato, membro da Frente Feminista Marielle Vive, do coletivo Quilombo Urbano e faz palestras sobre o combate à violência contra as mulheres. A profissional ainda trabalha como consultora de viagem.