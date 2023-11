Morador de Americana usou a música como força contra o racismo

“Quem canta seus males espanta” é um ditado popular, mas com uma mensagem que impactou a família do músico Antônio do Prado. Aos 92 anos, ele passou um terço de sua vida dedicado às baquetas que faziam a percussão da banda americanense Brasilias Band, que mais tarde se tornaria a Brazilian Ritimus, e construiu um legado artístico e de resistência para a cidade e para os filhos.

Batalhador e musicista autodidata, Antônio, também conhecido como Cheirinho, mudou-se de Ibitinga para Americana há mais de 70 anos. Acompanhado da esposa Cacilda, vieram em busca das oportunidades que as indústrias instaladas na cidade ofereciam.

Às margens do Ribeirão Quilombo, o bairro de mesmo nome, vizinho de Carioba, foi o primeiro lar da família na cidade. Antônio percorreu diversas empresas da região, mas sua paixão verdadeira foi a música.

Antônio do Prado foi baterista da banda de bailes Brasilias Band e rodou o país em apresentações – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Antônio foi um dos fundadores da Brasilias Band, famosa por tocar nos tradicionais bailes que embalavam as noites americanenses. A ideia de montar um grupo surgiu em uma antiga loja de mobília da Avenida Cillos, a Móveis Dularbel. Ivo Constâncio, o proprietário, tocava trompete e, em conversa com Cheirinho, o convidou para formar uma banda, na qual assumiu a bateria.

Foi entre o final dos anos 1960 e início da década de 1970 que o grupo começou a subir nos palcos de Americana. Porém, Antônio logo descobriu uma dificuldade que enfrentaria: a cor de sua pele.

Elisabete Aparecida Prado de Campos, 66, a segunda mais velha entre os cinco filhos que o casal teve, relembra a história que o pai sempre contou. Em uma certa noite, a Brasilias Band tocaria no baile do Rio Branco e o Cheirinho era responsável por começar a performance, porém, naquele dia, ele foi impedido de entrar no local.

“O Rio Branco era um clube da elite, de brancos, e meu pai chegou para tocar com a baqueta na mão e o que aconteceu? ‘Negro aqui não entra’, e não deixaram ele entrar”, contou Bete.

As horas se passaram e a banda ainda não tinha subido ao palco. Ivo, quando compreendeu o que poderia estar acontecendo, foi em busca de Cheirinho na portaria do clube, mas apenas a permissão para entrada de Antônio não foi suficiente. O trompetista fez com que os diretores do Rio Branco se desculpassem com o baterista.

Cheirinho repassou o legado artístico para a família, assim como a luta antirracista – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com a família, a Brasilias Band e a presença do patriarca dentro do clube foram responsáveis por quebrar a barreira para outros negros da cidade. “Foi se abrindo um leque, que aconteceu também com a mudança da direção do clube”, disse Bete.

Apesar do racismo inegável que precisou enfrentar por toda sua vida, a música foi como força para Cheirinho. Com a banda chegou a tocar todos os cinco dias de carnaval em clubes da cidade, e passou por bailes de toda região e do Brasil. “Na época, os clubes não queriam outra banda sem ser a nossa”, disse o músico, que relembra os velhos tempos emocionado.

Antônio, que sempre trabalhou paralelamente à música, chegava do serviço, se arrumava, pegava a mala e viajava com a banda, retornando apenas no domingo.

Vivências repassadas de geração para geração

Antônio e Cacilda nunca deixaram de conscientizar os filhos sobre a realidade que a família vivia na época, e que vivenciam até hoje. O casal ensinou sobre como agir em situações de racismo desde que eram pequenos, mas também a amarem seus traços, cor e ancestralidade. O estudo também sempre foi incentivado dentro de casa.

Hoje, os filhos repassam tudo o que aprenderam para seus próprios filhos e netos. Alguns dos bisnetos de Cheirinho, inclusive, já começaram a demonstrar a veia artística.