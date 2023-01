Monólogo em cartaz na Campanha de Popularização do Teatro mistura drama e comédia

A terceira semana da Campanha de Popularização do Teatro, realizada pela Prefeitura de Campinas, tem início nesta quinta-feira com um monólogo que mistura drama e comédia. Até domingo (22), serão cinco espetáculos, dos quais três fazem adaptações literárias. A Campanha segue até 5 de fevereiro no Teatro Municipal Castro Mendes com entradas a preços populares. Os ingressos custam entre R$ 10 (antecipados) e R$ 20 (na hora).

O espetáculo “Um dia eu sonhei” se apresenta às 20h desta quinta-feira. O artista Mário de Lima conta que encontrou sua missão de vida trabalhando em um hospital de tratamento ao câncer infantil, onde se transformava em super-herói para alegrar os pequenos. Ele levou sua apresentação para outros hospitais, e acabou transformando essa experiência em uma palestra motivacional, que por sua vez acabou virando um espetáculo. O resultado é o monólogo “Um dia eu sonhei”.

Mário de Lima em cena do espetáculo desta quinta-feira, no Teatro Castro Mendes – Foto: Bruno Blirix / Divulgação

“Em cada cidade que eu for, visitarei um ou mais hospitais de forma voluntária com os personagens, fazendo parte do tratamento e levando um momento de alegria, amor e esperança para quem precisa”, disse o ator.

No sábado (21), a Cia. dos Náufragos encena o musical infantil “Destroca” às 15h. A peça é uma livre adaptação de um livro do britânico Neil Gaiman, “Troquei meu pai por dois peixinhos dourados”.

O espetáculo conta a história de dois irmãos que, após trocarem o pai por uma iguana, partem em uma busca fantástica para recuperar o genitor. O desafio é tentar encontrá-lo antes do jantar.

“O humor é o motor do espetáculo. Acreditamos que aqui ele é o principal recurso não apenas para prender a atenção e entreter o espectador, mas para satirizarmos muitas das situações que exploramos na peça”, disse o ator Miguel Damha, que também assina a dramaturgia original.

No mesmo dia, às 20h, o Teatro Castro Mendes recebe o espetáculo “A Margem”, inspirado no conto “A Terceira Margem do Rio”, de João Guimarães Rosa. O Coletivo Artístico Emaranhados traz a história de uma mulher que tem a vida permeada pela ausência de um pai que escolhe viver à margem.

A programação prossegue no domingo com o infanto-juvenil “Utopia S.A.”, do Grupo de Teatro Fântaso. Na peça, existe uma empresa especializada na imaginação dentro da cabeça de cada criança, a Utopia S.A.

Os atendentes da companhia recebem ligações com pensamentos e transformam cada pedido em realidade. Mas as ligações estão se tornando mais raras, um sinal de que a criatividade quase não existe. A apresentação será às 15h.

Encerrando a terceira semana, o espetáculo “Morte e Vida Severina – Um Novo Olhar” aborda a seca nordestina a partir de uma pesquisa no poema de João Cabral de Melo Neto. A apresentação será às 19h.

ENTRADA. Os ingressos estão à venda no site teatrocastromendes.com.br. Para ter acesso ao ingresso por R$ 10, é preciso apresentar o flyer digital disponível no Instagram @campinas.culturaturismo. A programação da Campanha de Popularização do Teatro está disponível neste link.