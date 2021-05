Modelo americanense participa de novo clipe da Anitta

Gravações do vídeo "Girl From Rio", lançado nesta sexta-feira (30), foram realizadas na capital fluminense em novembro do ano passado

O modelo americanense Arthur Lopes Caetano, de 27 anos, foi um dos participantes das gravações de “Girl From Rio”, o videoclipe do novo single de Anitta, lançado nesta sexta-feira (30) e que faz parte do álbum homônimo da cantora carioca.

A participação no videoclipe surgiu após o diretor Giovanni Bianco, que já trabalhou com Anitta em seus álbuns Bang! (2015) e Kisses (2019), entrou em contato com a Way Model.

“Ele apresentou e explicou o novo projeto e me convidou, junto de alguns outros modelos, para fazer a participação. Foi tudo aprovado pela própria Anitta”, disse.

O modelo Arthur Lopes Caetano, de 27 anos – Foto: Instagram_@arthurlop

O videoclipe foi gravado em novembro do ano passado no Rio de Janeiro. Segundo Arthur, todos os participantes, entre os modelos e o resto da equipe, fizeram testes para o novo coronavírus (Covid-19) antes de ir e também quando chegaram no estúdio.

O contato que Arthur teve com Anitta foi breve e ocorreu apenas no dia da gravação do clipe, porém foi muito proveitoso. O modelo elogiou a simpatia e o profissionalismo da cantora.

“Ela é uma pessoa muito dedicada. Repetíamos as cenas até que ela tivesse convencida que tudo estava exatamente como ela queria. Ela conversa numa boa, faz brincadeiras, mas na hora de trabalhar é muito séria”, contou.

Arthur Lopes Caetano ao lado da cantora no clipe de “Girl From Rio” – Foto: Reprodução

Arhur, que trabalha como modelo profissional desde 2016 e representa a agência Way Model, sediada na capital paulista, conta que chegou na profissão por acaso.

“Era uma coisa que eu não esperava, até porque eu estudei e me formei em Americana. Antes eu trabalhava no departamento financeiro de uma empresa”, contou o modelo, que mora no Parque das Nações.

Em 2012, Arthur estava em uma festa em Campinas quando foi abordado pelo fotógrafo de moda Rodrigo Marconatto, que perguntou se o americanense tinha interesse em trabalhar como modelo.

“Na época eu ainda não tinha me formado na faculdade e não estava muito afim, até porque não era um meio que eu conhecia. Mas fizemos amizade e mantivemos contato até que em 2016 eu resolvi tentar e ver o que acontecia”, explicou.

E deu certo. Desde então, Arthur Lopes se consolidou na carreira e fez viagens à trabalho para países de diferentes partes do mundo, como Argentina, Peru e África do Sul.

“Eu larguei o meu emprego e fui para São Paulo. Comecei a fazer os trabalhos, participei de grandes campanhas e comerciais. Minha vida mudou desde então”, afirmou.

A participação no videoclipe já começou a render mais visibilidade e novas oportunidades de trabalho ao modelo americanense, que comemora a chance que recebeu.

“Já tive procura de novos clientes, principalmente agora com o lançamento. Minha agência faz um trabalho incrível e conseguimos bons resultados por conta disso”, concluiu.