Mistério amarelo

"O Crime no Edifício Giallo", novo livro do americanense Luiz Biajoni, revisita subgênero policial e faz provocações

Histórias de mistério, envolvendo o assassinato de mulheres por um serial killer, com um toque de sobrenatural. O Giallo foi um estilo de romance policial que nasceu nos anos 1930 na Itália nas revistas “pulp” e reunia esses ingredientes.

A cor amarela das capas das publicações deu o nome ao movimento (giallo é amarelo em italiano), que influenciou o cinema e inaugurou um novo subgênero do terror. Em seu novo livro, o escritor americanense Luiz Biajoni revisita e subverte o Giallo.

Em seu novo livro, o escritor americanense Luiz Biajoni revisita e subverte o Giallo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Lançado pela editora Rua do Sabão, “O Crime no Edifício Giallo” se passa em um luxuoso prédio que funciona como um microcosmos social. As estruturas emocionais e psicológicas do edifício elitizado serão abaladas com a chegada de um novo morador. Negro, gay e sofisticado, ele desperta sentimentos nada nobres entre seus vizinhos.

“A ideia é mostrar como o fascismo rejeita os diferentes. A base do fascismo é não querer conviver com quem é diferente, e ela está no espírito do livro”, contou o autor ao LIBERAL.

O livro traz a pergunta clássica do romance policial, “quem matou?”. Contudo, o autor também se propõe a subverter o gênero e apresenta metáforas da sociedade atual em seu subtexto.

A vontade de se aventurar no Giallo surgiu após o escritor “maratonar” mais de 60 filmes do estilo ao longo da pandemia. Durante o processo de escrita do livro, ele lembrava as marcantes trilhas sonoras dos longa-metragens que assistiu. O Giallo ficou marcado na sétima arte por impulsionar as trilhas de filmes policiais e de terror.

Biajoni então teve a ideia de incluir uma trilha sonora original em seu livro. O músico Valter Gerlack, conhecido como Perpetomobila, criou nove músicas para momentos específicos da trama. Ao longo das páginas, foram incluídos QR Codes para o leitor acessar as músicas no celular.

A reportagem fez uma experiência com a proposta, e o resultado foi uma sensação de tensão que, somada à leitura do livro, remeteu à ambientação que o teatro proporciona.

O autor contou que deve participar com seu novo livro da Flip (Festa Literária de Paraty), que acontece de 23 a 27 de novembro. A obra também está em negociação com duas editoras, uma italiana e outra árabe.

Com 192 páginas, o livro custa R$ 55 e pode ser comprado no site da editora, www.lojadaruadosabao.com, com entrega prevista para 15 dias úteis, quando inicia sua distribuição. Mais informações sobre a obra no site do autor, o www.biajoni.com.br.