‘Missão: Impossível’: sétimo filme da franquia chega aos cinemas nesta quinta

Tom Cruise volta às telonas como Ethan Hunt para o sétimo filme da franquia “Missão: Impossível”, que estreia nos cinemas da região nesta quinta-feira (13). Em “Acerto de Contas Parte 1”, o agente enfrenta um perigo mortal para a humanidade. O novo capítulo da história chega após cinco anos desde o último longa da franquia.

Em “Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1”, Hunt e seu time IMF embarcam na missão mais perigosa até aqui: rastrear uma aterrorizante nova arma que ameaça toda a humanidade antes que caia nas mãos erradas.

Tom Cruise está de volta como o agente Ethan Hunt – Foto: Paramount Pictures

Com o controle do futuro e o destino do mundo em risco, além de antigos inimigos do passado de Ethan se aproximando, uma corrida mortal ao redor do mundo se inicia. Confrontado por misteriosos e poderosos inimigos, Ethan se vê forçado a considerar que nada é mais relevante do que essa missão – nem mesmo a vida das pessoas com quem ele mais se importa.

ACROBACIAS. A franquia que já dura mais de 25 anos é conhecida por acrobacias que beiram a impossibilidade e não seria diferente desta vez. Em vídeo inédito dos bastidores do novo longa, Tom Cruise, Hayley Atwell, Esai Morales e o diretor Christopher McQuarrie contam sobre a produção da sequência na qual os personagens Ethan Hunt e Gabriel lutam em cima de um trem em movimento e que termina com a locomotiva caindo de um precipício.

Entre as dificuldades em se produzir uma cena como essa, a primeira foi encontrar uma linha de trem em funcionamento na qual fosse possível filmar. A produção do filme conseguiu ter acesso a uma linha férrea na Noruega que acabou encaixando com a trama da sequência. O trem tinha 40 quilômetros de extensão e passava entre duas cidades em uma paisagem rural.

Uma locomotiva de efeitos especiais que pesa cerca de 70 toneladas foi construída ao longo de oito meses para andar nos trilhos. Além disso, antigos vagões históricos foram trazidos e redecorados pela equipe de produção para que se parecessem com o Expresso do Oriente.

O diretor Christopher McQuarrie conta que eles tiveram que montar um trem com o intuito de ser destruído. “Nós acabamos com uma locomotiva de 70 toneladas que precisou ser transportada do Reino Unido até a Noruega, onde apareceria pela primeira vez no enredo e depois precisou ser trazida de volta à Inglaterra, onde tínhamos a locação na qual ela seria destruída”, disse.