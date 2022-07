‘Minions 2’ é atração do CineMaterna no Tivoli

O som do filme é mais baixo, o ar condicionado fica com temperatura suave e há uma iluminação leve

A animação “Minions 2” será exibida nesta terça-feira (26) no CineMaterna do Tivoli Shopping. A sessão, voltada especialmente para mães com bebês de até um ano e meio, começa às 14h.

As 10 primeiras pessoas que chegarem ganharão ingresso cortesia, basta procurar uma voluntária na bilheteria. Não é necessário reservar lugares.

O filme retoma a primeira aventura dos personagens, lançada em 2015, e conta a infância de Gru, o supervilão de “Meu malvado favorito”.

O CineMaterna oferece um ambiente preparado para acolher mães com bebês. O som do filme é mais baixo, o ar condicionado fica com temperatura suave e há uma iluminação leve.

CineMaterna promove sessões de cinema especialmente para que as mamães possam se divertir junto com seus bebês – Foto: Tivoli Shopping / Divulgação

O espaço conta ainda com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente. Há um tapete especial para bebês que já andam ou engatinham, e mães voluntárias estarão no local para oferecer ajuda quando necessário.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O objetivo do projeto, que é realizado em vários cinemas do país, é oferecer cultura e diversão para mães no período pós-parto. As sessões são bimestrais.