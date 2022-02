Mesmo com acervo, leitura em braile é pouco difundida na região

“Sempre gostei de ler, e depois que perdi a visão não queria perder o meu principal passatempo. O braile era a única solução, mas ele é muito difícil, principalmente para quem já enxergou um dia. Tem que esquecer tudo que aprendeu na tinta e se alfabetizar de novo. Mas eu persisti e agora sou leitor assíduo”, contou o aposentado Celso Antonio Franco, de 57 anos, morador de Americana que há 12 anos perdeu a visão.

O aprendizado levou dois anos de dedicação do aluno e de atenção do CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) de Americana. Depois de aprender a ler em braile, Celso passou a emprestar os livros da biblioteca da entidade, que tem mais de 600 títulos.

A bibliotecária Roseli Tureta diante do acervo com 100 obras em braile da biblioteca central de Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Ele chegou a tentar os audiolivros, mas a percepção foi de que era uma experiência diferente. “Nada como sentir aquele toque do papel, o prazer de abrir um livro e poder ler. Foi isso que me motivou”, contou.

Mesmo depois de superar o aprendizado do braile, a leitura ainda tem suas dificuldades, já que os livros são maiores e o relevo é delicado. “Se leio por muito tempo durante o dia, começa a doer a mão e perder a sensibilidade na ponta do dedo”, explicou Celso.

O aposentado Celso Antonio Franco, de Americana, mantém a rotina diária da leitura em braile – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Outro desafio é entender alguns termos em outra língua, como nomes de ruas e cidades. Mas nem essa dificuldade impede Celso, que está lendo atualmente Sir Arthur Conan Doyle, autor das aventuras de Sherlock Holmes.

“A leitura em braile exige mais concentração, então acho que você até consegue entrar mais na história do que o visual. Você fecha os olhos, se desliga e vai viajando”, finaliza o aposentado.

ACERVO

A Biblioteca Central de Santa Bárbara d’Oeste possui cerca de 100 livros em braile. A bibliotecária Roseli Tureta contou que eles são guardados de forma especial, pois não podem ser comprimidos para não perderem o relevo, e demandam grande espaço, já que um único livro vira vários volumes em braile.

No acervo, há nomes como Harlan Coben, Sidney Sheldon, Dan Brown, Nora Roberts, Fernando Sabino e Clarice Lispector. Mesmo com a variedade, a procura é baixa. “É um material tão rico, queríamos que chegasse até as pessoas”, disse.

Situação semelhante acontece na Biblioteca Municipal de Americana. “Já escutamos de deficientes visuais que eles têm dificuldade de se locomover no Centro da cidade pela falta de pisos táteis, semáforos adequados, qualidade das calçadas, sinalização sonora. É até raro encontrá-los aqui na região central”, lamentou o orientador da biblioteca, Leonardo Luciano.

ACESSIBILIDADE

A importância do braile vai além da literatura. Ele representa a alfabetização das pessoas com deficiência visual, que dessa forma aprendem a escrever, e promove a autonomia. Professora e bibliotecária do CPC, Maria Inez Lasperg defende o ensino do sistema, mas lamenta a ausência do braile na sociedade.

“Apesar de estar em alguns elevadores, placas e bancos, ele não tem uma grande divulgação. Hoje tem os programas que fazem leitura em voz alta, então por mais que a gente ensine e estimule o braile, as pessoas com deficiência visual acabam fazendo o uso da tecnologia pela falta de acessibilidade”, disse a professora.