Mês do Rock: filmes e série para celebrar o gênero

Julho é o mês para exaltar o rock ‘n roll e para enaltecer o gênero, que teve o dia 13 dedicado à sua celebração mundial. Para “entrar de cabeça” no rock, nada melhor que uma seleção de filmes e séries que exploram a ascensão – e decadência – de lendas da música, além de revisitar concertos históricos.

O Caderno L separou títulos documentais e bibliográficos de ícones do rock ‘n roll brasileiro e internacional que estão disponíveis nas plataformas de streaming. A seleção também destaca produções fictícias. Confira!

The Dirt – Confissões do Mötley Crüe

Baseado na autobiografia best-seller da banda norte-americana Mötley Crüe, o filme é um retrato do sucesso meteórico do grupo de glam rock e heavy metal. Além da ascensão de Mötley Crüe, a produção mostra os excessos de quatro desajustados que saem das ruas de Hollywood para atingir a fama.

Onde assistir: Netflix

Chorão – Marginal Alado

Por meio de entrevistas com familiares, amigos e músicos, este documentário explora a vida intensa e o impacto causado pelo vocalista da banda Charlie Brown Jr., o Chorão. O título ficará disponível até dia 7 de agosto no streaming.

Onde assistir: Netflix

Mamonas para Sempre

O documentário mostra a história de Bento, Dinho, Júlio, Samuel e Sérgio, que começaram na banda Utopia e atingiram o estrelato com o grupo Mamonas Assassinas. Uma trajetória de sucesso que chegou ao fim devido a um trágico acidente aéreo em 1996.

Onde assistir: Netflix

Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon formam a banda de rock Queen em 1970. Quando o estilo de vida agitado de Mercury começa a sair de controle, o grupo precisa encontrar uma forma de lidar com o sucesso e os excessos de seu líder. O filme de 2019 colecionou prêmios, como o Oscar de Melhor Ator e o Globo de Ouro de Melhor Filme Dramático.

Onde assistir: Disney+

Elvis

A cinebiografia de Elvis Presley acompanhará décadas da vida do artista (Austin Butler) e sua ascensão à fama, a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário “Coronel” Tom Parker (Tom Hanks). A história mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos EUA em constante evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla Presley, fonte de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida.

Onde assistir: Max, Amazon Prime, Apple TV, YouTube, Google Play

Raul – O Início, o Fim e o Meio

Documentário sobre a vida e a obra do ícone do rock brasileiro, Raul Seixas. A obra desvenda suas facetas, parcerias com Paulo Coelho, casamentos e seus fãs, que permanecem fieis vinte anos depois de sua morte.

Além do próprio cantor, o documentário conta com entrevistas de Caetano Veloso, Paulo Coelho, Tom Zé, Marcelo Nova, André Midani, Roberto Menescal, Tarik de Souza, entre outros.

Onde assistir: Apple TV

Obras ficcionais

Daisy Jones and The Six

Em 1977, Daisy Jones & The Six estavam no topo do mundo. Liderada por duas estrelas prestes a “explodir”, Daisy Jones e Billy Dunne, a banda passou da obscuridade à fama. E então, depois de um show com ingressos esgotados no Soldier Field de Chicago, eles desistiram. Agora, décadas depois, os membros da banda finalmente concordam em revelar a verdade. Esta é a história de como uma banda icônica implodiu no auge de seus poderes.

Onde assistir: Amazon Prime

Rock Of Ages: O Filme

Hollywood, 1987. Uma garota do interior chega na cidade para recomeçar sua vida, mas acaba tendo sua mala roubada. Ela conhece um garoto tímido que, assim como ela, é apaixonado por rock e juntos eles buscam realizar seus sonhos com sexo e descontrole ao lado da maior sensação da época, Stacee Jaxx. Enquanto isso, a esposa do prefeito pretende acabar com o rock de uma vez por todas.

Onde assistir: Amazon Prime