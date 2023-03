‘Menores Atos’ inicia turnê e traz show para Americana

Após elogiada apresentação no Lollapalooza, banda independente estreia turnê de aniversário do álbum “Lapso”

A banda Menores Atos se apresenta em Americana no dia 10 de março. O trio é a atração principal da nova edição da Festa Privada, que acontece na Vibes Coffeeshop. Os ingressos estão à venda, e os preços variam conforme o lote.

A Menores Atos debutou no Lollapalooza 2022 como um dos destaques nacionais, apresentando um show elogiado. A oportunidade foi abraçada pelo trio, e elevou a banda a um novo patamar. A avaliação é do vocalista Cyro Sampaio.

“A experiência foi maravilhosa, foi incrível poder tocar num palcão daquele, com tanta gente assistindo, tendo contato com artistas que a gente admira. Levou a gente a um outro patamar como banda. Não é que as coisas mudem de uma hora para outra, mas de uma tacada só atingimos um público que não alcançaríamos de outra forma”, declarou o músico em entrevista ao LIBERAL.

A visibilidade resultou em números, com crescimento de seguidores nas redes sociais e plays nas plataformas de streaming. No ano passado, a Menores Atos foi tocada dois milhões de vezes no Spotify, um número expressivo para uma banda independente. Cyro destacou o caráter orgânico desse crescimento, indicando que são coerentes com a forma como a banda tem avançado de forma consistente nos últimos anos.

A banda já tem quase uma década de estrada, e o show em Americana integra a turnê comemorativa de cinco anos de lançamento do segundo álbum, “Lapso”, realizada pela Powerline Music e Books. “Vamos tocar o disco na íntegra e na ordem, e depois algumas outras músicas que contam nossa história. Mas o foco é realmente comemorar os cinco anos de ‘Lapso’, por isso vamos tocar inteiro, algo que só fizemos no lançamento do disco, depois não repetimos, então vai ser uma oportunidade boa”, aposta Cyro.

A turnê começa em São Paulo nesta quinta-feira (2), com uma espécie de ensaio aberto. O show em Americana será o segundo da turnê, que vai passar ainda por cidades como Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Brasília. De acordo com Cyro, a banda tem amigos e proximidade com o cenário independente em Americana.

O terceiro álbum da Menores Atos deve ser lançado até o início do ano que vem. “Ficamos até pelo menos a metade do ano levando pelo país essa turnê. Também teremos uma surpresa interessante para o segundo semestre, mas ainda não estamos dando detalhes”, adiantou Cyro.

PROGRAMAÇÃO. A Festa Privada também apresenta em 10 de março a About a Soul, banda de Americana que mistura folk e rock independente. A outra atração da nova edição da Festa Privada é a BackHome, banda venezuelana de punk rock melódico baseada em Americana.

Com 28 anos de atuação na cidade, a Festa Privada busca estimular a cena independente, abrindo espaço para bandas de garagem ao lado de nomes consagrados do cenário. A Festa Privada já trouxe para a região atrações como Planet Hemp, Ratos de Porão, Autoramas, Dead Fish, entre outros nomes de sucesso da cena do rock.

Os ingressos para a Festa Privada estão no quarto lote e custam R$ 45. Eles estão sendo vendidos pelo site lets.events. A Vibes Coffeeshop fica na Rua Dom Barreto, número 811, Paraíso. A Festa Privada está prevista para começar às 20h.