‘Memórias’ faz duas apresentações no Fábrica das Artes

A Cia Aurora de Teatro, de Americana, estreia neste final de semana seu novo espetáculo no Fábrica das Artes.

“Memórias” fala sobre o processo de envelhecer através de três histórias que se entrelaçam. A montagem foi contemplada pela Lei Aldir Blanc e tem entrada gratuita, mas ao final da apresentação será passado o chapéu para

contribuições voluntárias.

Responsável pela concepção do espetáculo, Matheus Paulella contou ao LIBERAL que foram entrevistados seis idosos de Americana sobre assuntos diversos.

A partir dessas conversas, as três histórias foram criadas, abordando temas como saudade, luto, espera e conflitos familiares.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na peça, o público acompanha três andarilhos que estão buscando objetos – que, por sua vez, estão ligados a uma história, costurando assim a narrativa do espetáculo.

‘Memórias’ tem toques surrealistas, tema de estudo do grupo, e trabalha máscaras não convencionais. Um dos destaques é a trilha sonora ao vivo, assinada por Rick Lupe.

As sessões serão no sábado (5) e no domingo (6), às 20h. O endereço é Rua Cícero Jones, 146, Vila Rehder.