Média-metragem ‘2/4’ terá primeira exibição neste sábado, em Americana

O média-metragem “2/4”, sobre traumas e amadurecimento, terá sua primeira exibição no CultivART Fest, neste sábado, às 18h, no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana. Com entrada gratuita, o evento faz a estreia do filme produzido e rodado na cidade de Americana.

Bastidores da filmagem do média-metragem “2/4” – Foto: Paula Lopes/Divulgação

A obra é protagonizada por Daniela Domingues no papel de Clara, uma jovem artista em ascensão, que enfrenta um período conturbado em sua vida ao se aproximar de um novo ciclo da fase adulta. Às vésperas de seu aniversário de 29 anos, traumas do passado tornam essa jornada mais desafiadora, especialmente com seu relacionamento com Manu, interpretada por Mariana Lobo.

O projeto, escrito e dirigido por Denis Carvalho e produzido por Matheus Dias, foi financiado através da Lei Paulo Gustavo, com edital publicado pela Secretaria de Cultura de Americana.

Com a produção assinada pela Apto.21 Filmes, o média-metragem conta com o elenco de Michaele Lobo, Wemer Santana, Lorrany Delfino, Camila Gomes, Rebeca Caires, Carlos Justi, Rosana Godoy, além de uma participação do próprio diretor.

“Estamos muito felizes com o resultado. Isso mostra que apenas precisamos de mais oportunidades de contar nossas histórias e mostrar o talento que temos”, destaca Matheus.

O CultivART Fest será realizado do dia 27 ao dia 29 de setembro, no CCL, com entrada gratuita. A programação inclui exibições de outras produções audiovisuais, oficinas e apresentações. Assim como o média-metragem, o festival também foi financiado através da Lei Paulo Gustavo.

