‘Matrix Resurrections’ chega ao cinema cercado por teorias e evolução

Depois de 18 anos, mais um capítulo de Matrix chega às salas de cinema. Sob a direção de Lana Wachowski, “Matrix Resurrections” é protagonizado por Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, que interpretaram Neo e Trinity na trilogia original. Com pré-estreia nesta quarta-feira, o filme atrai uma legião de fãs e diversas teorias.

Filme é protagonizado por Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, que interpretaram Neo e Trinity na versão original – Foto: Divulgação

As ideias vão desde a hipótese que o longa de 1999 será um filme nessa realidade de “Matrix Resurrections”, até a possibilidade de Trinity ter se tornado um programa. Mas para além das teorias, que já haviam cercado a série original e retornam com força em “Resurrections”, uma informação já confirmada é que a Matrix evoluiu. O sistema criado pelas máquinas para manter os seres humanos presos a uma vida virtual está ainda mais terrível.

“Em um mundo de duas realidades – a vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas Anderson terá que escolher seguir o coelho branco mais uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única maneira de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais segura e mais perigosa do que nunca”, traz a sinopse oficial do filme.

Se em “Matrix” (1999), Neo conseguiu sair da máquina tomando as pílulas vermelhas, no trailer de “Matrix Ressurrections” o personagem Thomas Anderson procura um psiquiatra (Neil Patrick Harris) e recebe como prescrição pílulas azuis. Isso pode ser um forte indício dessa evolução da Matrix em manter as mentes presas, em uma postura mais ativa do sistema contra o despertar da humanidade.

No trailer, Neo e Trinity parecem não se conhecer. Outra informação já confirmada é que a dinâmica entre os dois será diferente.

“Diria que Resurrections é uma espécie de inverso dinâmico da trilogia. Enquanto na trilogia Trinity está tentando apoiar e acordar Thomas Anderson, agora Thomas Anderson está nessa posição e nessa função para Trinity. E onde ele deveria estar, eu não quero revelar muito. Mas a relação é diferente. É o inverso. . Ou talvez o contrário? O oposto inverso? Não sei”, revelou Reeves ao portal americano Uproxx.

Vale lembrar que os dois personagens morrem ao final de “Matrix Revolutions” (2003). Trinity padece a caminho das Cidades das Máquinas, enquanto Neo fica mortalmente ferido após derrotar o Agente Smith (Hugo Weaving), cumprindo parte no acordo para um período de trégua entre humanos e máquinas.

A série revela que existiram outras versões da Matrix – e também outros Neos. Máquina ou humano, ou um híbrido dos dois, o fato é que Neo já retornou outras vezes. Mas a ressurreição de Trinity seria inédita, e a teoria que ela se tornou um programa ganha força com as informações reveladas por Keanu.

“Matrix” (1999) lançou uma estética própria e cenas de ação inovadoras, que renderam Oscar de Melhores Efeitos Especiais e críticas aos dois últimos filmes pelo excesso de pancadaria. Contudo, “Matrix” não pode ser reduzida a perseguições de carro e lutas coreografadas. Os confusos diálogos guardam na verdade alta carga de filosofia, com objetivo de questionar e provocar o pensamento crítico.

Não é à toa que a trilogia despertou teorias ao longo dos anos, e uma certeza sobre “Resurrections” é que ninguém sairá do cinema com todas as perguntas respondidas.